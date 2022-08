Home Hardware Anker PowerCore Magnetic 5k: Nun als Slim-Variante erhältlich

Auch wenn Apple ab dem iPhone 11 endlich akzeptable Akkulaufzeiten erreicht, eine Powerbank gehört dennoch zur Grundausstattung. Seit dem iPhone 12 und der Einführung von MagSafe muss man auch nicht mehr zwingend ein Kabel dabeihaben. Apple selbst verlangt knapp 100€ für seine Version, bei Anker gibt es das deutlich günstiger. Der erste Versuch war die PowerCore Magnetic 5k Wireless, die nun in einer Neuauflage verfügbar ist.

Nun als Slim-Variante erhältlich

Die meisten dieser Powerbanks, die magnetisch am iPhone 12 haften, waren vor rund zwei Jahren recht klobig. Dies trifft auch auf die PowerCore Magnetic 5k Wireless zu, die Anker zwischenzeitlich als Anker 521 Magnetic Wireless Battery listet. Davon gibt es nun mit identischen Leistungsdaten eine Neuauflage, die Anker auch als 621 Magnetic bezeichnetDie ist deutlich flacher, Anker spricht von knapp 40% weniger Volumen. Möglich macht dies bei einer gleichen Kapazität von 5.000 mAh eine neue Akkutechnologie namens MiniCell. Wie dem auch sei, in absoluten Zahlen ausgedrückt, bedeutet dies Folgendes:

nur noch 1,4 cm dick statt bisher 2,2 cm

wiegt nur noch 140 Gramm statt der bisherigen 254 Gramm

Die Abmessungen mit 10,5 x 6,65 statt 9,75 x 8 Zentimetern sind hingegen identisch geblieben, das ist dennoch eine gute Leistung.

Doch wir wollen uns einen Hinweis gestatten: Auch die neue Variante bietet kein echtes MagSafe-Charging an, der Ladevorgang nimmt also etwas Zeit in Anspruch. Der Hersteller verspricht zudem, in der neuen Variante stärkere Magneten zu verwenden, damit die Powerbank einen festeren Sitz hat.

Preise und Verfügbarkeit

Dafür ist die neue Version mit 49,99€ auch nur halb so teuer wie das Original von Apple und bietet zudem mit den genannten 5.000 mAh mehr Leistung an. Das deutlich voluminösere Vorgängermodell wird immer noch vertrieben, kostet jedoch mit 45,99€ nur geringfügig weniger. Als Alternative wäre da noch Anker MagGo 622. Diese ist identisch zu der hier besprochenen Variante, bietet zudem aber eine Aufstellmöglichkeit an. Dafür verlangt der Hersteller 10,00€ mehr, Ihr müsst also 59,95€ investieren:

