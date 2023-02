Home Sonstiges Amazon Music Unlimited kostet nun 10,99€ – zweite Preiserhöhung innerhalb von 12 Monaten

Verfasst von Patrick Bergmann // 21. Februar 2023 um 20:29 Uhr // Sonstiges // // 3 Kommentare

Seit geraumer Zeit machen sich die negativen Auswirkungen von Streamingdiensten bemerkbar. Da wäre einmal das wechselnde Angebot und auslaufende Lizenzen und andererseits die Preiserhöhungen. Damit kommen wir zu Amazon Music Unlimited.

Amazon Music Unlimited kostet nun 10,99 Euro

Der Streamingmarkt konsolidiert sich so langsam, was sich auch am Preis bemerkbar macht. Der Versandhändler hebt den Preis ab dem heutigen Tag an, dies hatte sich zu Jahresanfang bereits angekündigt und Apfelpage berichtete. Statt 8,99 Euro werden nun 10,99 Euro fällig und liegt gleichauf mit Apple Music. Somit ist Spotify der einzige Dienst, der weiterhin für 9,99 Euro pro Monat für den Einzeluser erhältlich ist.

Zweite Preiserhöhung innerhalb von 12 Monaten

Preiserhöhungen bleiben nicht aus, gerade in diesen Zeiten. Ärgerlich ist jedoch, dass es die zweite Preiserhöhung seit Mai 2022 ist, Apfelpage berichtete. Doch die Höhe überrascht schon. Bis zu diesem Zeitpunkt kostete der Streamingdienst 7,99 Euro pro Monat und wurde auf 8,99 Euro erhöht. Nun liegen wir 10,99 Euro, was einer Preiserhöhung von knapp 30% entspricht. Dies wiederum liegt deutlich über der offiziell ausgewiesenen Inflationsrate.

Amazon Prime dürfte ebenfalls teurer werden

Diese Preiserhöhung kommt nicht überraschend, da bereits angekündigt. Mit Blick auf Amazon Prime jedoch dürfte es dieses Jahr noch spannend werden.

