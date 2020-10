AirTags sollen bald kommen und das in zwei Größen

Die AirTags sollen schon bald auf den Markt kommen, das behaupten heute Quellen aus der Gerüchteküche. Erstmals ist zudem von mehreren Modellen der Bluetooth-Anhänger die Rede. Diese werden eine direkte Konkurrenz zu den Tile-Trackern von der Firma gleichen Namens.

Apple wird seine AirTags schon sehr bald auf den Markt bringen, davon träumt aktuell einer der bekannteren Leaker. Seine Informationen hatten sich in der Vergangenheit häufig als zutreffend erwiesen, weshalb man seinen Leaks ein gewisses Gewicht geben kann.

Apple hatte die AirTags indes auf keiner der zurückliegenden Keynotes präsentiert, was die Frage aufwirft, ob dies dann auf einer noch kommenden Veranstaltung nachgeholt werden soll. Aktuell wäre dies noch eine spekulative weitere Keynote im November, auf der die neuen ARM-Macs vorgestellt werden könnten. Hier steht seit kurzem auch ein erster Termin im Raum, Apfelpage.de berichtete.

big one

small one

coming soon

— 有没有搞措 (@L0vetodream) October 20, 2020