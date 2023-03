Home Gerüchte AirPods Pro 2: USB-C-Version soll bald kommen

Die AirPods Pro 2 werden wohl bald als USB-C-Version erscheinen, entsprechende Hinweise in der RC-Version von iOS 16.4 werden auf diese Weise gedeutet. Die kommende iPhone-Generation wird wohl auch diesen Standard erhalten, wenn auch wohl mit Einschränkungen.

Apple wird die AirPods Pro 2 wohl in nächster Zeit in einer aktualisierten Form auf den Markt bringen. Die Kopfhörer sollen in einem Case erscheinen, das mit USB-C-Anschluss ausgestattet ist und nicht mehr mit Lightning, damit rechnet der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo. In einer Äußerung auf Twitter erklärte er, er erwarte die Auslieferung dieser aktualisierten AirPods im zweiten oder dritten Quartal diesen Jahres.

Alte AirPods erhalten wohl kein Update mehr

Er geht damit auf die jüngst gemachte Beobachtung aus iOS 16.4 ein, das aktuell in der RC-Version vorliegt, Apfelpage.de berichtete. Dort finden sich Referenzen auf neue AirPods und ein Case, das es aktuell noch nicht auf dem Markt gibt.

Allerdings geht Ming-Chi Kuo nicht davon aus, dass Apple auch die AirPods 2 und 3 auch noch mit einem USB-C-Case aktualisieren wird. Diese Modelle laufen im Verkauf zwar noch gut, Apple möchte aber wohl eher die AirPods Pro 2 verkauft sehen. Das kommende iPhone 15 wird wohl auch mit einem USB-C-Port ausgestattet sein, allerdings werden dessen Fähigkeiten wohl beschnitten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Perspektivisch werden wohl alle Zubehörprodukte mit Lightning-Anschluss aktualisiert werden oder vom Markt verschwinden.

