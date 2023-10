Home Hardware AirPods Max 2 angeblich ohne echte Neuerungen: Lässt Apple seine Highend-OverEars fallen?

AirPods Max 2 angeblich ohne echte Neuerungen: Lässt Apple seine Highend-OverEars fallen?

Fans der AirPods Max dürften enttäuscht sein. Zwar zeichnet sich eine Neuauflage der Highend-Kopfhörer ab, die wird jedoch keine nennenswerten Neuerungen bringen. Bestimmte Features der aktuellen AirPods sollen nicht in die AirPods Max 2 Einzug halten. Die Hintergründe sind unklar.

Wenn diese Prognose zutreffen sollte, würde sich die Frage stellen, ob Apple sich bereits langsam von seinen teuersten AirPods abzuwenden beginnt: Schon letzte Woche hatte sich Mark Gurman zur Zukunft der AirPods Max geäußert, nun wird er in seinem aktuellen Newsletter ein wenig konkreter und bestätigt zugleich seine früher getätigten Aussagen.

Es dürfte Fans der hochwertigen OverEars nicht gefallen, was Gurman in Hinblick auf die AirPods Max 2 vermutet.

Nur USB-C und neue Farben

Denn danach wird das Update tatsächlich minimal ausfallen: Den USB-C-Port werde Apple hinzufügen, um der EU-Regulierung zu entsprechen, außerdem soll es neue Farbvarianten geben. Den H2-Chip und die damit verbundenen Features wie Adaptives Audio und personalisierte Lautstärke werde Apple den AirPods Max nicht spendieren.

Tatsächlich könnten die Änderungen so gering ausfallen, dass Apple nicht einmal die Versionsnummer ändert, so Gurman. Erst Ende 2024 sollen die neuen AirPods Max in den Handel gehen.

Falls dieser Ausblick zutrifft, bliebe offen, was Apple zu seiner Entscheidung bewogen haben könnte. Denkbar ist eine aus Sicht Apples zu geringe Marge oder Absatzzahl der nicht günstigen Kopfhörer, sicher lassen sich die anderen AirPods-Modelle in deutlich größerer Stückzahl absetzen. Hier soll das kommende Jahr auch die deutlich spannenderen Neuerungen bringen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!