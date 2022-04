Home Daybreak Apple Abo wäre bei iPhone-Nutzern beliebt | neuer Sprachnachrichten-Player bei WhatsApp | Studio Display-Kamera kann besser werden – Daybreak Apple

Abo wäre bei iPhone-Nutzern beliebt | neuer Sprachnachrichten-Player bei WhatsApp | Studio Display-Kamera kann besser werden – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das Studio Display hat gar keine ganz so unterirdische Kamera. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht: Das nützt nichts. Apple muss noch immer ein Software-Update liefern, um die Nutzer zu beglücken. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Das Studio Display ist dicker als ein iMac 24 Zoll. Was der Grund dafür ist und wieso Nutzer des neuen Bildschirms sich wohl noch begründete Hoffnung auf eine bessere Performance der Kamera machen können, lest ihr hier.

WhatsApp bringt einen besseren Player für Sprachnachrichten

Mal ehrlich, wer, der Sprachnachrichten in WhatsApp nutzt, hat nicht schon darauf gewartet? Diese idiotische Eigenschaft, dass die Wiedergabe immer abgebrochen ist, wenn man den Chat verlassen hat, ist jetzt endlich weg. Und obwohl die letzten Nutzer das Feature erst in einigen Wochen erhalten werden, haben viele Anwender es jetzt schon, hier dazu mehr.

Das iPhone-Abo würde viele Kunden ansprechen

Wir hatten über das iPhone-Abo schon öfter berichtet, das Apple angeblich aktuell vorbereitet. Marktforscher bei CIRP haben nun ermittelt, dass dieses Angebot bei vielen Nutzern tatsächlich auf fruchtbaren Boden fallen würde, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Es gab jede Menge Updates für alle Nutzer und die solltet ihr auch auf alle Fälle installieren, denn sie beheben nicht nur krass nervige Fehler, sondern auch Sicherheitsprobleme: Veröffentlicht wurden iOS 15.4, macOS Monterey 12.3.1, watchOS 8.5.1 und HomePod-Software 15.4.1.

Der Smartphonemarkt schrumpft durch den Krieg.

Der Krieg gegen die Ukraine macht nicht nur Getreide, sondern auch zahlreiche andere Verbrauchsgüter teurer. Die Folge: Verbraucher verschieben ihre Einkäufe. Auch könnten Elektronik-Produkte bald deutlich im Preis anziehen, da die Erzeuger die gestiegenen Preise weitergeben. Was das bedeutet, lest ihr hier.

Apple nutzt vielleicht bald Speicherchips aus China im iPhone.

Der Grund könnte in einer Produktionsstörung in Asien liegen, muss aber nicht. Zumindest experimentiert Apple aktuell mit Speicherchips chinesischer Hersteller, die in das iPhone eingebaut werden sollen, hier dazu mehr.

Sennheiser veröffentlicht ein großes Update für seine Soundbar.

Diese Aktualisierung ergänzt gleich eine ganze Reihe an Neuerungen und verbessert die Leistung des Lautsprecher-Systems. Was durch das Update besser wird, lest ihr hier.

Apple wird nachhaltiger.

Apple hat nicht nur seinen jährlich erscheinenden Bericht zur Nachhaltigkeit in der Lieferkette vorgelegt, auch werden die Zulieferer mit 50 Millionen Dollar unterstützt, hier dazu mehr.

Damit darf ich euch ein schönes Wochenende wünschen, bis Montag früh.

