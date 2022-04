Home Deals Mehrfachsteckdosenleiste für HomeKit für nur 31€ im Angebot

Mehrfachsteckdosenleiste für HomeKit für nur 31€ im Angebot

Bei den Strompreisen lohnt es sich auf jeden Fall, smarte Steckdosen einzusetzen. Die einzelnen Steckplätze kann man mittels Automationen komplett deaktivieren und so den Standby-Verbrauch weiter reduzieren. Vor allem die Apple TV 4k zeigt sich hier als Stromfresser. Varianten mit HomeKit waren zuletzt aber eher selten verfügbar. Doch schaffen Abhilfe.

Steckdosenleiste von Refoss für knapp 31 Euro

Refoss ist eine Untermarke von Meross, wird aber mit der nun mehrfach umgestalteten Meross-App in HomeKit integriert. Dank HomeKit-Zertifizierung lassen sich die einzelnen Steckdosenplätze direkt via Siri steuern, das muss aber konfiguriert werden. Die Einbindung erfolgt im WLAN-Netzwerk auf der 2,4 GHz-Frequenz. Die Steckerleiste verfügt über insgesamt drei Schukoplätze sowie vier USB-A-Anschlüsse, die sich allerdings nicht einzeln schalten lassen. Die Steckdosenleiste kostet aktuell 49,99€ und ihr könnt direkt auf der Produktseite einen 4€-Rabatt anklicken. Uns reicht das aber noch nicht. Deshalb gibt es von uns noch diesen Rabattcode: XL8LD4P8. Tragt diesen Code an der Kasse ein und ihr drückt den Endpreis auf günstige 30,99€

