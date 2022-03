Home Apps AirPlay 2 und mehr: Sennheiser veröffentlicht für die Soundbar Ambeo ein großes Update

Soundbars erfreuen sich primär in deutschen Wohnzimmern ungebrochener Beliebtheit, wobei Hi-Fi-Enthusiasten hier die Nase rümpfen. Ihrer Meinung nach kann eine Soundbar niemals ein klassisches Setup ersetzen. Die Soundbar von Ambeo kommt allerdings nah heran und der Hersteller aus Deutschland hat nun ein großes Update bereitgestellt – was aus der Ambeo eine fast komplett neue Soundbar macht.

Ambeo | OS

Vom Klang her machte die Soundbar seit Marktstart einiges her, doch um die smarten Funktionen war es eher schlecht bestellt. Musik von einem Smartphone konnte die Ambeo nur via Bluetooth empfangen. Mit dem angekündigten Update auf Ambeo | OS ändert sich das grundlegend. Hierbei handelt es sich nach Angaben des Herstellers um ein komplett eigenes und neues Betriebssystem für die Soundbar. Sennheiser beschreibt es wie folgt:

„Mit AMBEO|OS macht unsere AMBEO Soundbar einen großen Sprung und wir sind uns sicher, dass unsere Kunden begeistert sein werden. Durch die Unterstützung von noch mehr Audiostreaming-Anbietern und einer verbesserten Bedienung profitieren Sennheiser-Kunden von auf sie zugeschnittenem und hochqualitativem Audiostreaming mit neuen Funktionen.“

Besonders die Unterstützung von AirPlay 2 ist besonders erwähnenswert: Dadurch ist die Ambeo nun multiroom-fähig und kann mit anderen Lautsprechern für die Audiowiedergabe gruppiert werden. Außerdem kann nun Musik via WLAN wiedergegeben werden, dafür stehen Spotify Connect und Tidal Connect zur Verfügung.

Smart Control App wird ebenfalls aufgewertet

Die Smart Control App zur Steuerung der Ambeo Soundbar wurde ebenfalls komplett überarbeitet: Darüber hinaus bietet Smart Control von nun an spannende neue Features, die die Funktionalität der Sennheiser-Kopfhörer deutlich verbessern. Zwei Neuerungen sind Sound Check und Sound Zones: Sound Check führt die Nutzer in drei einfachen Schritten zu den passenden EQ-Einstellungen für ihre Lieblingsmusik. Mit Sound Zones haben True Wireless-Nutzer*innen derweil die Möglichkeit, EQ-Einstellungen, Geräuschunterdrückung sowie den Transparency Mode für bestimmte Orte zu optimieren – sei es zu Hause, im Büro oder unterwegs. Sennheiser verspricht zudem, dass sich die Einstellungen auf andere Modelle, die im Benutzerkonto hinterlegt sind, transferieren lassen.

