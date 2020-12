Home Daybreak Apple 🙍🏻‍♂️ iPhone 12-Akku schwächelt | 🙍🏻‍♀️ iPhone 12-Mobilfunk schwächelt | 😂 Apple Watch? ist stark! – Daybreak Apple

🙍🏻‍♂️ iPhone 12-Akku schwächelt | 🙍🏻‍♀️ iPhone 12-Mobilfunk schwächelt | 😂 Apple Watch? ist stark! – Daybreak Apple

Guten Morgen liebe Apfelpager! Da haben wohl doch einige ein nicht ganz so gutes Bild von der Akkulaufzeit ihres neuen iPhone 12 / iPhone 12 Pro, das war eins der Themen, die gestern besonders aktiv diskutiert wurden. Es gab noch andere, aber dazu kommen wir ja jetzt. Übrigens: Wer von euch hat sich eigentlich schon einen M1-Mac gekauft? Und übrigens übrigens: Unsere Verlosung eines iPhone 12 Mini läuft nur noch kurze Zeit.

Das iPhone 12 ist schon von genügend Problemen heimgesucht, könnte man meinen, aber, Da geht noch was: Gleich zwei Dinge treiben dieser Tage Nutzer um. Da wäre einerseits die Sache mit dem Akku: Der hält im iPhone 12 offenbar oft deutlich weniger lang, als er eigentlich sollte und damit soll nicht auf den grundsätzlich kleineren Akku der neuen Modelle angespielt werden.

Viel mehr leert sich die Batterie teils erheblich zu schnell – sagen viele – und sagen auch viele von euch. Software-Update wäre da wohl mal fällig.

Das iPhone 12 hat auch Verbindungsprobleme

Ein Software-Update wäre wohl auch in einer anderen Sache fällig: Hier scheinen Nutzer in Deutschland zum Glück weniger stark betroffen zu sein, ärgerlich ist das dennoch. Das iPhone 12 verliert bei vielen Nutzern oft die Mobilfunkverbindung. Ob LTE oder 5G, Nutzer sehen oft plötzlich keinen einzigen Balken mehr. Das muss man sich mal vorstellen: Nicht ein einsamer Balken in dicht bebautem Gebiet bei einem Tausend-Dollar-Smartphone. Der reine Frust ist das.

Die Apple Watch ist weiter eine Lokomotive

Kaum eine Smartwatch verkaufte sich zuletzt besser als die Apple Watch. Kaum eine? Nun, ein Verkäufer von Wearables hat in Q3 2020 mehr Geräte abgesetzt, wieso Apples Leistung, seine Apple Watch-Verkäufe zuletzt um 75% binnen Jahresfrist zu steigern, dennoch eine ganz erstaunliche Leistung ist, lest ihr hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die Deutschen lieben ihr Bargeld. Ich bin sicher, wenn es irgendwann auf dieses Boot ins Totenreich geht, wollen die Deutschen auch diesen Fährmann noch nicht mit Apple Pay bezahlen. Aber Corona hat hier schon Dinge in Bewegung gebracht, das zeigt eine Erhebung der EZB. Die Deutschen bleiben zwar Bargeldliebhaber, rund 77% zahlten zuletzt noch bar, aber deutlich mehr griffen zuletzt zu Karte oder Smartphone. Warum? Um sich nicht mit Corona anzustecken, dabei ist noch kein Fall einer Ansteckung durch infizierte Scheine oder Münzen bekannt, aber das konnte man ja anfangs auch noch nicht so genau wissen.

Ich will jetzt von euch auch etwas wissen, nämlich: Habt ihr in Corona-Zeiten auch angefangen, häufiger bargeldlos zu zahlen?

Das iPhone kommt bald wieder mit Ladegerät in der Box – in Brasilien.

Leider nicht in Deutschland, wäre da meine persönliche Reaktion. Brasilianische Verbraucherschutzbehörden sind dabei, Apple dazu zu verpflichten, das iPhone in Brasilien in Zukunft wieder mit Ladegerät im Lieferumfang auszuliefern, hier gibt’s die Infos. Apples Argument, durch den Verzicht auf das Netzteil die Umwelt schützen zu wollen, fanden die Behörden offenbar genauso wenig überzeugend, wie ich.

Und dann gab es da noch eine Beta.

macOS Big Sur 11.1 Beta 2 ist da. Was genau anders ist in der zweiten Entwickler-Beta, ist noch nicht klar. Neue Funktionen gibt es wohl nicht, dafür hoffentlich aber deutlich weniger Fehler.

Ich wünsche euch jetzt einen schönen letzten Arbeitstag der Woche!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!