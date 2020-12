Home Betriebssystem macOS Big Sur 11.1 Beta 2 für Entwickler ist da

Apple hat heute Abend macOS Big Sur 11.1 Beta 2 an die registrierten Entwickler verteilt. Diese neue Testversion folgt zwei Wochen nach der Verteilung von Beta 1 des kommenden Updates. macOS 11.1 wird das erste größere Wartungsupdate für macOS Big Sur sein und adressiert vor allem die Beseitigung noch bestehender Bugs und Probleme. Bemerkt ihr interessante Neuerungen in der neuen Beta?

Apple hat heute Abend die zweite Beta von macOS Big Sur 11.1 an die Entwickler verteilt. Die neue Beta kann damit ab sofort geladen und installiert werden. macOS Big Sur 11.1 Beta 2 folgt zwei Wochen auf die Verteilung der ersten Beta der neuen Version und drei Wochen auf die Veröffentlichung von macOS Big Sur für alle Nutzer.

Vor allem die Beseitigung von Problemen im Fokus

macOS Big Sur hatte allerdings bei verschiedenen Nutzern und Geräten noch einige zum Teil durchaus gravierende Probleme gezeigt, die die Computer der Betroffenen in ungünstigen Fällen auch unbenutzbar machen konnte. Zudem treten noch immer einige Kompatibilitätsprobleme auf.

Das Update auf macOS 11.1 adressiert daher in der Hauptsache die Beseitigung von Problemen und die Korrektur von Fehlern. Über neue Funktionen in der neuen Version ist nichts bekannt.

Sollte euch etwas interessantes in der neuen Beta aufgefallen sein, merkt das gern in einem Kommentar unter dem Artikel an.

