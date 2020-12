Home Apple iPhone in Brasilien bald wieder mit Ladegerät im Lieferumfang?

iPhone in Brasilien bald wieder mit Ladegerät im Lieferumfang?

Apple muss dem iPhone in Brasilien womöglich in Zukunft wieder ein Ladegerät beilegen. Das Weglassen eines Netzteils verstoße gegen brasilianische Verbraucherrechte, so eine Verbraucherschutzbehörde in dem lateinamerikanischen Land. Zuvor erlebte Apple in Frankreich eine ähnliche Pleite.

Seit der Einführung des iPhone 12 hat Apple das Ladegerät aus dem Lieferumfang nicht nur der neuen iPhones, sondern aller noch im Verkauf befindlichen iPhone-Modelle gestrichen. Dies nahm die Verbraucherschutzbehörde des brasilianischen Bundesstaats São Paulo im Oktober zum Anlass, bei Apple nach den Hintergründen dieser Entscheidung zu fragen.

Apple reagierte darauf mit dem sattsam bekannten Spruch, man versuche auf diese Weise, seinen Teil zu einer nachhaltigen Wirtschaft und dem Schutz der Umwelt beizutragen. Die Behörde war nicht überzeugt.

iPhone in Brasilien bald wieder mit Netzteil im Lieferumfang?

Apple habe mit dem Ladegerät ein für die Funktion des Produkts essenzielles Bauteil aus dem Lieferumfang gestrichen, erklärte die Behörde in einer Pressemitteilung. Damit verstoße der Konzern gegen brasilianisches Verbraucherrecht. Weiterhin habe Apple nicht schlüssig zeigen können, in welchem Umfang der Verzicht auf das Ladegerät der Umwelt diene.

Nun wird der Fall von einem Aufsichtsgremium des brasilianischen Verbraucherschutzes geprüft. Aber auch wenn die vorliegende Entscheidung zunächst nur für den Staat São Paulo gelten würde, verfolgt unabhängig davon auch die brasilianische Bundesregierung das Ziel, den Verzicht auf das Ladegerät nicht hinzunehmen.

Zuvor war in Frankreich etwas ähnliches passiert: Da hatte das Unternehmen die ebenfalls gestrichenen EarPods-Kopfhörer wieder beilegen müssen, Apfelpage.de berichtete. Laut französischem Recht dürfen Produkte nur inklusive eines Kopfhörers oder einer Freisprecheinrichtung verkauft werden. Wie in einer weiteren Meldung berichtet, fand Apple eine mäßig originelle Möglichkeit, das französische Recht umzusetzen.

