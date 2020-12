Home Featured iPhone 12 mit LTE- und 5G-Verbindungsproblemen, habt ihr das auch?

Das iPhone 12 hat aktuell offenbar verschiedentlich Probleme mit der Mobilfunkverbindung. Nutzer in mehreren Ländern berichten über einen plötzlichen Empfangsverlust, eine konkrete Ursache für die Aussetzer ist noch nicht bekannt. Habt ihr dieses Problem auch?

Apple-Nutzer haben aktuell offenbar verschiedentlich Probleme mit dem neuen iPhone 12: Bei vielen Nutzern treten plötzliche Empfangsprobleme auf. Dabei verschwinden plötzlich alle Balken von der Empfangsanzeige und werden durch eine „Kein Signal“-Anzeige ersetzt – in Regionen, in denen es nachweislich keine Mobilfunkempfangsprobleme gibt und in der alle anderen Geräte tadellos funktionieren.

Betroffen sind, wie es scheint, sowohl 5G-, als auch LTE-Verbindungen. Dieses Problem hängst nicht mit dem Umstand zusammen, dass viele Nutzer deutscher 5G-Netze trotz verfügbarem 5G kein 5G mit ihrem iPhone 12 nutzen können. Dieser Umstand ist eine Folge der Eigenschaften des vom iPhone 12 genutzten Qualcomm-Modems, es unterstützt zwar alle in Deutschland genutzten 5G-Frequenzen, nicht aber alle Konfigurationen aus 5G- und 4G-Ankerbändern, die von deutschen Netzbetreibern genutzt werden.

Hintergründe für Verbindungsprobleme sind noch nicht klar

Den Berichten von Nutzern nach, die auf Reddit, sowie in Apples offizieller Supportcommunity über das Problem diskutieren, ist die Störung nicht auf ein bestimmtes iPhone 12-Modell, noch auf einen Netzbetreiber beschränkt. Nutzer haben sich in verschiedenen Ländern sowohl an Apple, als auch ihre Netzbetreiber gewandt.

Das kurzzeitige Aktivieren des Flugmodus hilft bei manchen Anwendern und bringt den Empfang zurück, das hilft aber nicht allen Betroffenen. Das Problem scheint mit der Weise zusammenzuhängen, wie das iPhone 12 zwischen verschiedenen Mobilfunkmasten umschaltet. Es kann sowohl im fließenden Verkehr, als auch mit stationärem Standort auftreten. Eine dauerhafte Lösung oder der genaue Grund für die Probleme sind noch nicht bekannt.

Habt ihr diesen Ärger mit dem iPhone 12 auch und falls ja, bei welchem Anbieter seid ihr?

