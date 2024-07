Home iPhone „Your browsing ist being watched“: Apple wirbt für Safari-Sicherheit

„Your browsing ist being watched“: Apple wirbt für Safari-Sicherheit

Apple ist bekannt dafür, den Datenschutz seiner Nutzer hochzuhalten. Das gilt sowohl für die iCloud als auch beim Surfen im Internet über Safari. Dass Safari besonders sicher ist, bewirbt Apple in seinem neuen Werbespot.

Mit dem Clip „Privacy on iPhone“ bewirbt Apple seinen eigenen Browser Safari. Das 1:48-minütige Video ist gestern auf dem offiziellen YouTube-Kanal erschienen. Der erste Satz in der Videobeschreibung zielt dabei direkt auf die Konkurrenz. „Your browsing is being watched“ legt nahe, dass Google Chrome und Co jederzeit über die Aktivitäten der Nutzer Bescheid wissen.

Safari soll der sichere Browser sein

Im Video werden lächerlich alte Android-Geräte gezeigt, auf denen deren Besitzer in Browsern surfen, die garantiert nicht Safari sind. Rund um sie herum schwirren zu Vögel mutierte Überwachungskameras und beobachten das Surfverhalten auf Schritt und Tritt.

Als eine junge Dame auf ihrem iPhone aber Safari öffnet, explodieren die überwachenden Vögel. Aus einer Explosion heraus erscheinen die Worte „Safari. A Browser that´s actually private“. Der Clip endet mit dem Slogan „Privacy. That´s iPhone“.

Hier könnt ihr den unterhaltsamen und technisch sehr schön gemachten Clip selbst ansehen:

Parallel ist in Apples WebKit Blog ein Artikel über Safari erschienen. Darin gehen die Autoren auf konkrete Gefahren in anderen Browsern ein und was Safari besser macht. Dazu gehört unter anderem das Auslesen von Standortdaten, ohne, dass dafür eine Zustimmung benötigt wird. Zudem wird vor Browser-Erweiterungen gewarnt. Alle Informationen findet ihr im verlinkten Artikel.

