Home Apfelplausch WWDC-Preview: ALLE unsere Erwartungen für Montag – Apfelplausch 294!

WWDC-Preview: ALLE unsere Erwartungen für Montag – Apfelplausch 294!

Ganz wenige Tage noch, dann steigt sie, die WWDC 2023. Und dieses Jahr, das kann man wohl tatsächlich so sagen, wird es nicht, wie die üblichen Keynotes. Dieses Mal wird Apples Headset erwartet. Und allen, denen es bei uns in den letzten Monaten zu häufig um die Brille ging, muss ich an dieser Stelle leider sagen: Sorry, es geht nicht anders, wir kommen einfach nicht daran vorbei. – damit willkommen zu unserer Keynote-Ausblick-Ausgabe. Hier geht es zur Folge!

Doch zunächst legen wir mit ein ganz wenig Post von euch los, die uns diese Woche über die sozialen Medien erreicht hat.

Apfelplausch hören

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Mini-Hörerpost

Intro und Mini-Hörerpost 00:07:00: Software am Montag: Was wird für iOS, watchOS, macOS erwartet?

Software am Montag: Was wird für iOS, watchOS, macOS erwartet? 00:15:30: Das ominöse „Apple Headset“: Romans und Lukas‘ Schätzungen

Das ominöse „Apple Headset“: Romans und Lukas‘ Schätzungen 00:50:00: Macs und sonstiges auf der WWDC

Apfelplausch unterstützen

Was erwarten wir von der WWDC?

Heute sprechen wir hauptsächlich darüber, wie wir uns die Sache am Montag vorstellen. Bei einigen Dingen ist man sich ziemlich sicher, viele andere liegen noch völlig im Nebel. Klar ist: Apples erste MR-Brille, das ist das beherrschende Thema in der Apple-Gerüchteküche kurz vor der WWDC, daher nimmt sie auch in unserer heutigen Sendung viel Raum ein. Wir sprechen sowohl über unsere Erwartungen ans Produkt anhand letzter Gerüchte, als auch unsere Erwartungen an die Präsentation und deren Botschaften – eingedenk, dass Apple immer ganz großartig im Senden von deutlichen und weniger klaren Botschaften ist.

Und ein wenig Mac gibt es auch noch

Und ganz zum Schluss gibt es auch noch ein wenig Nicht-Headset-Stoff: Da sprechen wir nämlich über die neuen Macs, die Apple wohl vorstellen dürfte, da hat sich zuletzt auch noch einiges bewegt. Viel Vergnügen beim Hören wünsche ich – und ein schönes Wochenende.

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!