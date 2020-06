WWDC 2020: Apple veröffentlicht Details zum Zeitplan der Online-Veranstaltung

Apple hat einige weitere Details zur kommenden Online-WWDC veröffentlicht. Für interessierte Entwickler, die die Veranstaltung nicht besuchen, wird sich durch das neue Online-Format gar nicht so viel ändern. Wie üblich beginnt die Veranstaltungswoche mit der Keynote und in den folgenden Tagen werden ebenfalls die bekannten Workshops für Entwickler abgehalten – online.

Apple hat wenige Tage vor der diesjährigen WWDC einige weitere Details zu der kommenden Veranstaltung veröffentlicht. Die WWDC 2020 wird erstmals komplett digital und nicht physisch abgehalten, Apfelpage.de berichtete. Grund dafür ist die weltweite Covid-19-Krise, die allen Großveranstaltungen ein plötzliches Ende beschert hat.

Allerdings bleibt vieles bei der WWDC auch im Jahr 2020 wie gewohnt.

Alles beginnt wie üblich mit der Keynote

Die Veranstaltung wird wie üblich mit einer Keynote starten, in der Apple einen Ausblick auf die kommenden Generationen von iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS geben wird.

Die Veranstaltung beginnt am 22. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit und wird auf Apples Website, via Apple TV, per YouTube und in der Developer-App gestreamt. Zudem läuft die Veranstaltung auch auf einigen chinesischen Diensten, um die chinesischen Entwickler zu erreichen.

Die Keynote gibt es ebenfalls wie üblich im Anschluss noch im Videomitschnitt zu sehen. Sodann folgt später der Platforms State of the Union-Stream, dort steigt Apple tiefer in die Details zu den kommenden Plattformen ein. Zu dieser Zeit bricht bei uns allerdings schon die Nacht herein.

Ab dem 23. Juni folgen die Sessions, in denen Entwickler mit den Neuerungen der App-Entwicklung unter den kommenden Systemversionen vertraut gemacht werden. Mehr als 1.000 Apple-Ingenieure werden die Sessions leiten, sie dauern bis zum 26. Juni und laufen natürlich ebenfalls rein virtuell.

Dieser Umstand könnte für aktive Entwickler tatsächlich die einzige echte Neuerung sein, wobei auch zu früheren Veranstaltungen stets nur ein kleiner Bruchteil der Entsicklergemeinde nach Kalifornien gereist war.

Die Verlautbarungen zur WWDC 2020 können hier bei Apple nachgelesen werden.

