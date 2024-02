Home Apfelplausch Apfelplausch 328: iPhone SE 4 | Apples großer KI-Plan | Vision Pro Erfahrungen nach 1 Woche

Kommt der HomePod bald in einer Version mit Display? Diese Frage beschäftigte unsere Leser mehr als erwartet, doch auch diese Folge kommt natürlich nicht ohne Vision Pro aus. Wie Lukas es geschafft hat, mit der Brille fast aus einem Apple Store zu fliegen und wie Apple den Datenschutz bei diesem Produkt sicherstellen möchte, dazu mehr in dieser Sendung. Willkommen zum Apfelplausch 328.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:04:40: Apples Quartalszahlen und die Hoffnung auf KI | Hörerzuschriften

Apples Quartalszahlen und die Hoffnung auf KI | Hörerzuschriften 00:29:40: HomePod TV mit Display vor Start? Alle Gerüchte!

HomePod TV mit Display vor Start? Alle Gerüchte! 00:39:40: iPhone Gerüchte: SE 4, 16er-Gerüchte und Web-Apps bald in der EU eingeschränkt

00:55:10: Vision Pro: Mark Zuckerberg stichelt | unsere Erfahrungen mit der Vision Pro nach 1 Woche | Gerüchte zu kommenden Generationen

Bekommt der HomePod ein Display?

Kommt bald das HomePod TV?

Tja, wie das so ist: Manchmal überrascht uns doch, welche Themen besonders eifrig diskutiert werden. Während bei uns etwa lange die Vision Pro fast alles überstrahlt, ist sie bei euch nicht immer das meist kommentierte Thema. Zuletzt etwa sorgte der HomePod mit Bildschirm für jede Menge Diskussionsbeiträge. Auslöser waren Gerüchte, wonach ein solches Gerät womöglich weiter in der Entwicklung ist als vermutet.

Wir sprechen darüber, wieso Apple möglicherweise so lange wartet mit der Einführung eines grundlegend neuen HomePods und wann ein solcher kommen könnte.

Bekommt iWork einen KI-Helfer?

Microsoft Office hat es schon und da kostet es kräftig Knete, bei iWork steht womöglich auch ein KI-Assistent im Raum. Was Anlass für diese Spekulation gibt, darüber sprechen wir in der Sendung und auch darüber, welchen Ansatz Apple bei der Vermarktung der neuen KI-Features verfolgen dürfte.

Und wieder einmal Vision Pro

Mark Zuckerberg findet, seine Meta Quest Pro ist besser als die Vision Pro – sein gutes Recht. Es wäre ja auch seltsam, würde er etwas anderes behaupten. Wir beleuchten seine Aussagen ein wenig und sprechen außerdem über die Frage nach dem Datenschutz auf Apples Brille und wie dieses Thema in Zukunft noch deutlich wichtiger werden könnte als etwa am iPhone. Außerdem ist Lukas einigermaßen ernüchtert ob der aktuellen Auswahl an Apps im visionOS-Store.

Damit darf ich euch viel Spaß beim Hören und ein schönes Wochenende wünschen.

