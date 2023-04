Home Apfelplausch Wo bleibt der Mac Pro? | iPad-Apps auf der Brille | 3D Touch-Auslöser für die iPhone-Kamera – Apfelplausch 288

Wo bleibt der Mac Pro? | iPad-Apps auf der Brille | 3D Touch-Auslöser für die iPhone-Kamera – Apfelplausch 288

Zwei Apfelplauschs in einer Woche, das gab es auch eine Weile nicht mehr, falls das überhaupt schon einmal vorgekommen ist. Diesmal haben wir eine, wie ich finde, schön knackige Folge zusammen gebracht. Kernthema ist wiederum das Apple-VR-Headset. Wer nicht so auf Brillen steht, bekommt aber auch noch andere Themen geboten – willkommen zur Ausgabe 288.

Diesmal starten wir relativ direkt und ohne Post von euch, dafür mit einer kleinen Episode zu… zu… Na, das müsst ihr euch selbst anhören. :)

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Romans Smart Home Story

Intro und Romans Smart Home Story 00:08:00: Apple interne Leaks: Mitarbeiter sind (jetzt doch) begeistert vom Headset?

00:29:40: iPhone 15 (Pro) Gerüchte: Periscope immer wahrscheinlicher | neuer Active Button?

00:38:30: Gerüchte der Woche: watchOS 10 Details und wann kommen die neuen Macs?

Gerüchte der Woche: watchOS 10 Details und wann kommen die neuen Macs? 00:50:00: Apples Patentstaubsauger

Apfelplausch hören

Die Brille beherrscht die Gerüchte

Wiederum müssen wir uns mit Apples kommender VR-Brille beschäftigen. Die hat zuletzt in den Schlagzeilen immer wieder Prügel bezogen, obwohl noch gar nicht auf dem Markt. Nun aber, das dürfte eine sanfte Streicheleinheit für die Herren in Cupertino sein, zeigt sich ein anonymer früher Tester völlig hin und weg von dem neuen Gerät. In dem Zusammenhang sprechen wir auch noch über einige zentrale Eigenschaften, die das Headset haben soll.

Das iPhone 15 Pro ist auch noch da

Keinesfalls vergessen wollen wir indes das iPhone 15 Pro. Hier gibt es schließlich auch noch Gerüchte, die besprochen werden sollen. Diese befassen sich etwa mit der Kamera: Ein Periskop soll es im iPhone 15 Pro geben, zu Lukas Bedauern wohl nur im Max-Modell.

Abseits davon gibt es eine interessante andere mögliche Neuerung: Der Kameraauslöser könnte sich deutlich verändern, wir sprechen darüber und finden es gut.

Der neue watchOS-Homescreen

Gut finden wir nach einigem Überlegen auch, dass sich der Homescreen von watchOS 10 ein wenig so wie am iPhone präsentieren soll, inklusive Ordnern, was wir eigentlich eine gute Idee finden, sollte es denn so kommen. Und was sagt ihr dazu?

Was wird mit dem Mac Pro?

MacBooks und iMacs haben seit Jahren M-Chips, aber mit dem Mac Pro kommt Apple einfach nicht voran, daran ändert sich auch aktuell nichts: Der neue M3 verspätet sich und wir fragen uns, was hat Apple mit dem Pro-Mac vor?

Und zum Schluss wollen wir noch kurz über diese Geschichte sprechen, bei der doch die berechtigte Frage aufkommt, wollen wir dieses System so eigentlich noch?

Damit darf ich euch wie immer viel Spaß beim Hören wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!