Spiele, Sport, Gesundheit: Wie Apples Brille punkten soll

Apples erstes Mixed Reality-Headset wird Käufer bei wenigen, ausgewählten Kernkompetenzen abholen. Sport, Gaming und Gesundheit sollen integrale Anwendungsfeldeer sein, in denen die Brille punkten kann. Allerdings, Dritt-Apps werden von Anfang an mit dabei sein, wie es scheint.

Die Vorstellung von Apples erstem VR-Headset rückt näher und näher, doch noch immer ist nur wenig darüber bekannt, womit Apple die Kunden dazu bringen möchte, 3.000 Dollar auf den Tisch zu legen – so viel soll das Gadget mutmaßlich kosten. Nun aber gibt es eine recht konkrete Übersicht der Kernfunktionen von Apples Brille:

– Sport

– Spiel

– Gesundheit

Diese zentralen Schwerpunkte soll das Headset adressieren, so Mark Gurman in einer aktuellen Analyse für die Agentur Bloomberg.

Hierbei könnte Apple in Teilen aus bereits bestehenden Diensten schöpfen, so betreibt man mit Apple Arcade bereits einen eigenen, wenn auch leichtgewichtigen Spiele-Dienst.

Überraschend ist diese Aufzählung insofern, dass zuletzt häufiger prognostiziert wurde, Apple werde den Spielesektor gar nicht aufgreifen.

Es wird viele Dritt-Apps geben

Dass Health-Funktionen integriert werden sollen, überrascht dagegen kaum, Apple kann mit seinen diversen Gesundheitsfeatures und Apple Fitness+ hier aus einem recht breit aufgestellten Sortiment eigener Anwendungen schöpfen.

Auch wird es wenig Mühe bereiten, die eigenen Sport-Streaminginhalte auf die Brille zu bringen, ohnehin möchte Apple angeblich Kino- und Film-Inhalte auf der Brille anbieten.

Bücher lesen und Facetime-Konferenzen bilden weitere Kompetenzen, die Apple direkt in seinem eigenen Ökosystem anbieten kann, doch darüber hinaus sollen Entwickler von Anfang an mit an Bord sein.

Vermittels einer neuen 3D-Schnittstelle soll es vergleichsweise leicht sein, vor allem iPad-Apps für das Headset zu portieren. Tausende iPadOS-Apps sollen dann recht zügig auf dem Headset laufen, so die optimistische Prognose. Letztlich dürfte eben dieser Aspekt nicht wenig zum Erfolg oder Misserfolg des Produkts beitragen.

