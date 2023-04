Home Apple Restlos begeistert: Quelle kann es kaum erwarten, das Apple-Headset zu kaufen

Apples VR-Brille muss immense Erwartungen gerecht werden, groß waren zuletzt die Zweifel, doch es gibt auch Fans der neuen Hardware. Einige von ihnen sind regelrecht begeistert und können es kaum erwarten, das Headset zu kaufen.

Apple steht mit seiner designierten VR-Brille unter großem Erfolgsdruck. Das Produkt wird extrem teuer, gleichzeitig zeichnen sich Zielgruppe und Anwendungsprofile noch immer nicht deutlich ab. Auch Investoren werden langsam etwas nervös, zumal zuletzt vermehrt Gerüchte aufkamen, auch bei Apple sei das Produkt nicht unumstritten.

So sollen Mitarbeiter sich hinter vorgehaltener Hand bereits ernüchtert und enttäuscht über das Produkt gezeigt haben, Apfelpage.de berichtete. So geht es allerdings nicht allen Informierten.

Anonyme Quelle ist begeistert

Ein Kontakt des aus früheren Jahren für Apple-Leaks bekannten Leaders Evan Blass erklärte zuletzt in einem nicht einsehbaren Tweet, er sei regelrecht überwältigt von dem Produkt. Er könne es kaum erwarten, Apple dafür die veranschlagten 3.000 Dollar zu geben.

Erwartet wird, dass das VR-Headset Kernfunktionen der VR-Zusammenarbeit, Unterhaltung und Gaming-Anwendungen bieten wird, mehr dazu lest ihr in dieser Meldung. Dazu sollen viele Apple-Apps und zahlreiche Dritt-Anwendungen für das Headset in einer 3D-Version verfügbar sein. Mit einer Präsentation wird aktuell im Rahmen der WWDC 2023 im Juni gerechnet.

Der Verkauf wird dem Vernehmen nach allerdings noch deutlich später starten, es könnte im Herbst oder noch später so weit sein. Verschiedenen übereinstimmenden Einschätzungen nach hat Apple den Start des Gadgets mehrere Male verschoben und bis zuletzt mit einschneidenden Problemen etwa bei der Produktion und Qualitätskontrolle zu kämpfen.

