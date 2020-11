Home Apfelplausch Wir testen iPhone 12 mini/Pro Max | Apples Pseudo-Kompromisse | „iPhone Fold“ die Zukunft des iPhones? – JETZT im Apfelplausch!

Wir testen iPhone 12 mini/Pro Max | Apples Pseudo-Kompromisse | „iPhone Fold“ die Zukunft des iPhones? – JETZT im Apfelplausch!

Lukas hat das iPhone 12 Mini seit einer Woche in der Mangel und erzählt darüber, das nimmt einen Teil unserer Sendung ein. Ich habe das iPhone 12 Pro Max und erzähle auch ein wenig, das nimmt einen weiteren Teil der Sendung ein. Und macOS Big Sur und auch die neuen iPhones haben in letzter Zeit reihenweise nervige Probleme, das nimmt einen weiteren Teil der Sendung ein, doch damit sind wir immer noch nicht am Ende. Willkommen zur Episode 169.

Aber auch heute beginnen wir mit Hörer-Post und auch wenn wir das normalerweise nicht ganz so gerne tun, weil es auch immer nicht ganz so einfach möglich ist, gehen wir heute mal auf einen Wunsch nach einer Kaufberatung im Schnelldurchgang ein – und lesen noch ein paar andere Zuschriften vor.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:09:00: Hörerpost: Reichen 8GB RAM? | Brauch ich einen ARM-Mac? | Rosetta 2 Funktionalität | Reviews und Eindrücke zu den ARM

Hörerpost: Reichen 8GB RAM? | Brauch ich einen ARM-Mac? | Rosetta 2 Funktionalität | Reviews und Eindrücke zu den ARM 00:24:00: iPhone 12 mini und 12 Pro Max im Alltag: Unsere Erfahrungen

iPhone 12 mini und 12 Pro Max im Alltag: Unsere Erfahrungen 01:01:35: Apple Bugs der Woche: Apple Server, Big Sur und iPhone 12 mini mit Problemen

Apple Bugs der Woche: Apple Server, Big Sur und iPhone 12 mini mit Problemen 01:26:30: Falt-iPhone wird getestet: Launch 2022?

Apfelplausch auf Patreon unterstützen

Ihr hört den Apfelplausch gerne und wollt uns ein bisschen unterstützen? Das würde uns unglaublich freuen…

-> Apfelplausch auf Patreon unterstützen

Podcast direkt anhören

Wir erzählen von unseren neuen iPhones

Wen persönliche Eindrücke weniger interessieren, als systematische Tests nach definierten Kriterien, der sollte jetzt vorspulen, denn in den nachfolgenden Minuten erzählt Lukas vom iPhone 12 Mini, seinen lesenswerten Erfahrungsbericht nach fünf Tagen findet ihr übrigens hier, ich dann im Anschluss ein wenig über das iPhone 12 Pro Max.

Apple macht Zugeständnisse an die Entwickler

Wer hätte das gedacht: Apple geht ein wenig auf die Entwickler zu, was die App Store-Provision betrifft, wir fassen die neuesten Moves aus Cupertino kurz zusammen und ordnen ihn ein.

So viele Probleme

Dann folgt unser Bug-Blog, in diesem sprechen wir über diese ganzen Probleme, die der Mac und die iPhones zuletzt hatten.

Jedes für sich kein Beinbruch, aber alle zusammen bringen den Patienten dann zumindest in ernste Erklärungsnöte. „Wie hast du das denn jetzt wieder angestellt?“

Was ist mit dem iPhone Fold?

Die Idee will nicht sterben und für Lukas hat sie noch immer viel Potenzial. Ich bin da etwas skeptischer. Die Rede ist vom iPhone Fold, zuletzt hatte es erneut Gerüchte gegeben.

Apfelplausch unterstützen!

Wir refinanzieren den Apfelplausch teilweise über Sponsoren. Das gelingt, jedoch sind wir kein Fan von Werbung in jeder Episode. Deshalb freuen wir uns natürlich über jeden Euro, mit dem ihr den Plausch weiterhin wöchentlich ermöglicht!

-> Apfelplausch auf Patreon unterstützen

Ihr findet uns hier auf Social Media und auf Patreon:

Ihr wollt im Apfelplausch sein?

Dann schreibt uns eure Meinungen, Einschätzungen, Themen, Erfahrungen und Vorschläge. Wir lesen sie gerne vor und antworten auf jede Zuschrift!

Viel Spaß beim Zuhören!

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!