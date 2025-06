ECOVACS Deebot Mini im Farbdesign des iMac G3 vorgestellt

Bei den Staub- und Wischrobotern kommt man kaum noch hinterher, so schnell erscheinen neuen Modelle. Eine Sache haben aber nahezu alle Modelle von allen Herstellern gemeinsam, farblich sind sie fast immer identisch. Dem will ECOVACS mit dem neuen Deebot Mini entgegentreten und Apple-Fans ansprechen.

Deebot Mini im farbenfrohem Design vorgestellt

Kommen wir zum Elefanten im Raum, nämlich dem Design. Der Deebot Mini ist in Weiß gehalten, wobei die Abdeckung der Basisstation in drei auffälligen Farben gehalten wurde – Blau, Grün und Violett. Das Design erinnert frappierend an den iMac G3, mit dem Steve Jobs nach seiner Rückkehr zu Apple Ende der 1990er dem Hersteller neuen Glanz und ein frisches Design spendierte.

Zurück zum Deebot Mini, der gerade einmal 28,6 cm in der Breite misst und dessen Basisstation gerundete Kanten und glatte Übergänge aufweist. Mit seinem kompakten Design, mitsamt der Station soll das System gerade einmal soll der Deebot Mini selbst in kleinsten Wohnungen gut zwischen Möbeln Platz finden.

Ausstattung ist solide Kost

Wichtiger als das Design ist natürlich die Ausstattung und die ist solide Kost. Die Saugleistung beträgt 8000 Pascal, wobei die vor knapp 3 bis 4 Jahren Ausstattungsmerkmal der Oberklasse war. Zum Wischen sind zwei rotierende Mops verbaut, die nach der Reinigung ausgewaschen und mit 45°C warmer Luft getrocknet werden. Die Navigation erfolgt auf Grundlage eines Lasersystems, das Räume kartiert, Hindernisse erkennt und gezielt umfährt. Aufgelegte Teppiche werden automatisch erkannt und gemieden, wenn die Wischfunktion aktiv ist. Bei Bedarf lässt sich ein Modus aktivieren, mit dem der Roboter Teppiche gezielt überqueren kann. Zudem hat der Hersteller ein Zero-Tangle-System verbaut, mit dessen Hilfe das Verheddern von Haaren vermieden werden soll

Preise und Verfügbarkeit

Der Verkaufsstart des neuen Deebot mini ist für den ersten Juli 2025 vorgesehen, Vorbestellungen sind aber bereits jetzt möglich. Im laufenden Betreieb soll der Deebot mini gerade einmal 55 dB laut sein, der Preis liegt bei wirklich günstigen 499,00 Euro

