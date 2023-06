Home Apple Wildes Gerücht: Apple-Headset in sechs Farben und mehreren Speichergrößen?

Kurz vor der WWDC gibt es natürlich auch Last Minute-Gerüchte zum mutmaßlichen Star der Veranstaltung, dem Reality-Headset. Angeblich soll es in einer Reihe verschiedener Farben und mehreren Speicherausstattungen erhältlich sein. Dieses Gerücht darf mit Skepsis betrachtet werden.

Übermorgen haben wir Gewissheit, was Apple in Sachen Mixed Reality vor hat, wenig überraschend kochtsprudelt die Gerüchteküche vorher nochmal ein wenig hoch. So wurde auf einem Twitter-Account ein abenteuerliches Gerücht zur Brille geteilt.

So soll sie in insgesamt sechs Farben erscheinen: Danach werde sie in den Farben Schwarz, Blau, Grau, Grün, Rosa und einer nicht genannten Farbe erscheinen.

Auch wenigstens zwei Speicherausstattungen geplant

Darüber hinaus soll das Headset in wenigstens zwei Speichergrößen erscheinen: Mit 128 und 256 GB.

Der Account hat bereits zuverlässig neue Samsung Galaxy-Produkte geleakt, mit Apple hat er aber keinerlei Erfahrungen, die Behauptung wirkt auch gewagt und darf ruhig mit reichlich Skepsis betrachtet werden.

Bei einem Produkt, das sich wohl vor allem an Entwickler und wenige Power-Nutzer richtet, ist eher nicht mit einer solchen Lifestyle-Fülle an Farben zu rechnen, eher noch wäre es möglich, dass der Kopfbügel gewechselt und in verschiedenen Farben erworben werden kann. Es gibt aber keine belastbaren Hinweise, dass Apple diese Option und damit zusätzliche Komplexität in die Fertigung des anspruchsvollen 3.000-Dollar-Gadgets aufgenommen hat.

Apples Headset dürfte am Montag Abend deutscher Zeit vorgestellt werden, ein umgehender Verkaufsstart wird allerdings aktuell allgemein nicht erwartet. Eher kann mit einer Markteinführung Ende des Jahres oder sogar noch später gerechnet werden.

