Home Apfelplausch Wieso will Netflix nicht auf die Brille? Und welche Chancen bietet die AppleGPT? – Apfelplausch 325

Wieso will Netflix nicht auf die Brille? Und welche Chancen bietet die AppleGPT? – Apfelplausch 325

Wieso will Netflix keine App für die Vision Pro bauen? Die Frage stellte sich, seit bekannt wurde, dass man auf eine eigene App verzichtet. Wir analysieren diese Thematik ein wenig und liegen damit ziemlich gut, wie sich inzwischen bestätigt hat – willkommen zum Apfelplausch 325.

An dieser Stelle zunächst einmal ein Sorry! Die aktuelle Sendung ist zwar bereits seit Donnerstagabend im Netz, leider lest ihr unseren Programmhinweis auf Episode 325 bei uns aber erst jetzt. Zum Ende der Woche wurde es in der Redaktion ein klein wenig hektisch.

Wir beginnen die Sendung natürlich auch diesmal wieder mit Post von euch und gehen auf einige Zuschriften ein, bevor wir mit den Themen starten.

Wieso wollen einige nicht auf die Brille?

Dass Netflix, Spotify und YouTube keine visionOS-Apps bieten werden, ist inzwischen bekannt, aber warum das Wir sprechen ein wenig über die möglichen Implikationen und zumindest im Fall von Netflix kann ich im Rückblick sagen: Wir lagen ziemlich richtig, denn der Netflix-CEO hat sich inzwischen genau dazu geäußert.

Von der Realität überholt

Und jetzt wird es schräg: Denn während wir gerade die aktuelle Episode aufgenommen haben, verkündete Apple die App Store-Öffnung, die Öffnung der NFC-Schnittstelle und all die anderen einschneidenden Neuerungen, die es in der EU im Ökosystem von Apple geben wird. Unsere Einlassungen zu diesem Thema sind womit zwar vielleicht nicht völlig hinfällig, wurden aber zumindest von der Realität überholt, um nicht zu sagen, geradezu überrollt.

Was kann die AppleGPT?

Interessant mag vielleicht noch unser Blick auf Apples KI-Bestrebungen sein. Denn die AppleGPT, wenn wir sie einmal so nennen wollen, wird womöglich eine spannende Sache, wir sprechen über Chancen und Potenziale, die Apple mit einer gut gemachten Lösung heben könnte.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören!

Unsere App hat ein Update erhalten. Mehr Informationen, ein Player, Link zur neusten Episode, Pushfilter-Möglichkeiten, eine „Später-Hören-Liste“ und vieles mehr! Ihr könnt sie ab sofort auf iOS (Affiliate-Link) und Android herunterladen.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Lukas‘ nächstes Gerät kaputt 00:04:00: Hörerpost: Multiuser am iPad und auf tvOS | Vision Pro als Zweitdisplay 00:14:00: Vision Pro: Launchdetails, fehlende Apps, Verkaufszahlen Prognose 00:29:00: Apple Pay: Was passiert nach der geplanten NFC-Öffnung am iPhone? 00:40:00: iPad Gerüchte: Großes Air und teureres Pro 00:53:00: Apples KI-Bemühungen: Details von Bloomberg und Financial Times



Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!