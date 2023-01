Home Apple Watch Apple Watch Ultra 2: Noch größer, noch heller?

Die Apple Watch Ultra soll in ihrer zweiten Auflage noch größer werden. Auch die Helligkeit könnte Apple noch einmal verbessern: Die Apple Watch Ultra 2 kommt aber vielleicht erst im nächsten Jahr.

Apple hat mit der Apple Watch Ultra eine für viele Beobachter und Kunden beeindruckende neue Apple Watch-Linie begründet. Sie adressiert Sportler und Outdoor-Begeisterte, punktet mit ihrer überlegenen Größe und Stabilität, doch von Anfang an war klar, dass die Apple Watch Ultra nur der erste Schritt in einer Reihe neuer Smartwatch-Qualitäten war.

Die Apple Watch Ultra 2 soll nun noch etwas größer werden, schätzt der Analyst Jeff Pu in einer aktuellen Notiz für Investoren. Die nächste Version der Uhr soll mit einem 2,1 Zoll messenden Display erscheinen. Die Apple Watch Ultra von Herbst 2022 verfügt über ein 1,9 Zoll-Display.

Allerdings rechnet der Beobachter mit diesem Update erst im Jahr 2024. Ob dazwischen noch ein Lückenfüller – eine S-Version der Ultra-Watch – geschoben wird, um die Verkäufe zu pushen, wie Apple es regelmäßig versucht, steht dahin.

Die Apple Watch Ultra 2 soll auch noch heller werden

Ebenfalls überarbeitet werden soll das Display selbst. Zum Einsatz kommen soll ein Mikro-LED-Panel – nicht mit Mini-LEDs zu verwechseln, die in iPad und MacBook zum Einsatz kommen.

Ein Mikro-LED-Display kann heller leuchten als ein OLED-Panel, diese Displays sind allerdings aktuell in der Fertigung noch aufwendig und somit sehr kostspielig. Die Treffsicherheit des Analysten in der Vergangenheit war gemischt. Einige seiner Prognosen trafen zu, doch zu verschiedenen Gelegenheiten lag er auch daneben.

Kostspielig dürfte die Apple Watch Ultra 2 so oder so auch sein, ob auch die Satellitennotruffunktion in die Uhr Einzug halten wird, die das iPhone 14 bietet, ist noch nicht klar.

