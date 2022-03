Home Apps WhatsApp bringt Umfragen in Gruppen wie bei Telegram

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, die zur Abwechslung einmal wirklich praktisch sein könnte: Umfragen sollen in Zukunft in Gruppen gepostet werden können. Terminabsprachen für Verabredungen oder Events lassen sich so viel einfacher bewerkstelligen. Das Feature ist aktuell noch in der Entwicklung.

WhatsApp bastelt aktuell an einer neuen Funktion, die die Nutzung des Messengers von Meta um eine nützliche Möglichkeit erweitern wird. WhatsApp soll Umfragen bekommen. Diese Umfragen können Nutzer in Gruppen erstellen, das lässt sich aus Screenshots entnehmen, die die neue Funktion zeigen, die WhatsApp aktuell in den nächsten Betas testet.

Nutzer können eine Umfrage mit einer Frage erstellen, zu der sie einige definierte Antwortmöglichkeiten hinzufügen. Diese Umfragen werden nur in der Gruppe geteilt, die nach wie vor Ende-zu-Ende-verschlüsselt bleibt.

WhatsApp schließt zu Telegramm auf

Dieses Feature ist zwar neu für WhatsApp, nicht aber für andere soziale Netzwerke und Messenger. Facebook bietet schon lange Umfragen in Gruppen und auch Telegramm hat dieses Feature bereits vor Jahren für seine Nutzer eingeführt.

Mit einer Umfrage lässt sich in kleinerem privaten Rahmen einiges anstellen: So können Termine für gemeinsame Veranstaltungen wie Arbeitstreffen, Sportaktivitäten oder Junggesellenabschiede mit viel weniger Schreibaufwand festgelegt werden. Wann die neue Funktion für alle Nutzer verfügbar sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt, in der Regel dauert es einige Zeit, bis ein neues Feature in WhatsApp für alle Nutzer live geht. In einer weiteren Meldung hatten wir über eine weitere Neuerung berichtet, die WhatsApp derzeit auch entwickelt: Communities.

