WhatsApp bastelt an Verifizierung per E-Mail

WhatsApp bastelt an Verifizierung per E-Mail

WhatsApp bietet bald auch die Anmeldung und Konto-Verifizierung per E-Mail. Bislang geht das nur per SMS und Anruf und einem übermittelten Code, doch das Verfahren bietet Angriffspotenzial. Die zusätzliche Methode wird aktuell in einer Beta getestet.

WhatsApp lässt Nutzer ihr Konto bald auch auf einem zusätzlichen Weg verifizieren. Das ist nötig, wenn sie ihr Handy wechseln, denn bislang ist der eigene WhatsApp-Account einzig an die eigene Rufnummer gekoppelt, diese dient als der Benutzername, den es bei WhatsApp praktisch nicht gibt.

Um das Konto auf ein anderes Handy zu nehmen, das nicht ein zusätzlich verknüpftes Gerät sein soll, etwa bei einem Smarthone-Tausch, muss der Nutzer bei der Einrichtung einen SMS-Code eingeben. Alternativ kann er auch einen Anruf erhalten und muss sich mit einem Dialog-Computer herumschlagen.

Verifizierung per E-Mail kommt

Bald soll noch eine weitere Methode dazukommen, die Verifizierung per E-Mail, WhatsApp bereitet diese neue Möglichkeit in der Beta 2.23.16.15 derzeit vor.

Dieser zusätzliche Verifizierungsweg kann verhindern, dass sich Fremde unerlaubt des eigenen Kontos bemächtigen, außerdem ist einigen Nutzern eine E-Mail-basierte Anmeldung an Onlinediensten ohnehin lieber. Nur, wer die angegebene E-Mail-Adresse kontrolliert und darauf zugreifen kann, kann die Verifizierung durchführen, etwa indem er auf einen Link in einer E-Mail klickt oder einen Code aus einer E-Mail eingibt.

Wann das neue Feature für alle Nutzer verfügbar wird, ist nicht klar, erfahrungsgemäß könnte es hier noch ein wenig Geduld benötigen.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, dass WhatsApp seine App für den Mac in einer von Grund auf neu gestalteten Fassung nun offiziell verfügbar gemacht hat.

-----

