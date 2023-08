Home Apps WhatsApp am Mac: Native App als finale Version ist da

WhatsApp hat seine neue App für den Mac nun in einer finalen Version vorgestellt, sie lag bislang als Beta vor. Die alte Fassung, die im Grunde nichts als eine Hülle um die Web-App von WhatsApp ist, steht zwar noch im App Store, dürfte aber nun bald ersetzt werden.

WhatsApp hat seine neue native App für den Mac nun als finale Version zur Verfügung gestellt. Sie kann ab sofort hier geladen und installiert werden. Die WhatsApp-App für den Mac gab es bislang bereits als Beta, nun ist sie aber fertig, wenn auch weitere Funktionen noch ergänzt werden.

Gruppenanrufe am Mac mit bis zu acht Videofenstern

Nutzer können am Mac mit der neuen App auch Anrufe und Benachrichtigungen erhalten, ohne dass die App läuft. Videogruppenanrufe können mit bis zu acht Teilnehmern im Bild geführt werden, Audioanrufe können bis zu 32 Teilnehmer haben. Nutzer können nachträglich zu einem laufenden Gruppenanruf hinzustoßen, wie auch am Smartphone.

Die neue native App ist deutlich schlanker und auch zügiger als die alte Version, die nicht viel mehr als ein App-Container für WhatsApp Web war.

Zuletzt hatte WhatsApp eine Reihe neuer Funktionen ergänzt, darunter auch HD-Fotos und HD-Videos, wie in einer entsprechenden Meldung zuvor berichtet. In Gruppen können neue Teilnehmer in Zukunft eine Übersicht der letzten Nachrichten erhalten, hier darüber mehr. WhatsApp arbeitet aktuell an einer Reihe weiterer neuer Funktionen.

