Home Apple Watch watchOS 10: Größtes Update seit 2015 für die Apple Watch?

watchOS 10: Größtes Update seit 2015 für die Apple Watch?

Dieses Jahr wird für die Apple Watch wohl vor allem softwareseitig sehr interessant: watchOS 10 soll ein besonders großes Update werden, womöglich das größte seit vielen Jahren. Dafür ist auf der Hardwarefront wenig Innovation zu erwarten.

Apple legt den Fokus bei der Apple Watch in diesem Jahr offenbar vor allem auf die Software. Das Update auf watchOS 10 wird eines der größten Updates der Apple Watch-Software überhaupt, so Mark Gurman. watchOS 10 werde das größte Update für watchOS seit 2015 werden, schreibt der Redakteur von Bloomberg in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

Diese Aussage hatte Gurman vor einigen Wochen schon einmal getätigt und unterstreicht sie nun noch einmal.

Vor allem an der Oberfläche werde es grundlegende Überarbeitungen geben, hier gab es in den letzten Jahren wenig zu sehen. Allerdings ging er auch diesmal nicht näher ins Detail.

Nur minimale Neuerungen bei der Hardware

Und in anderer Hinsicht wird 2023 wohl eher eine Enttäuschung. Apple werde nur mit minimalen Neuerungen bei der Hardware der Apple Watch aufwarten, unterstrich Gurman erneut. Es ist damit unklar, ob etwa die Apple Watch Ultra ein Update erhalten wird, es ist auch fraglich, ob Apple endlich eine neue Version des S-Chips für die Apple Watch bringt. Dieser ist bereits seit mehreren Jahren faktisch unverändert geblieben.

Apple wird die erste Beta von watchOS 10 wohl in wenigen Monaten auf der WWDC 2023 vorlegen, ab dann können Entwickler die neue Software testen. Sie wird dann ab Herbst für alle Nutzer als finales Update zur Verfügung stehen. Ob watchOS 10 noch für alle Versionen der Apple Watch erscheinen wird, die auch die Aktualisierung auf watchOS 9 erhalten hatten, muss sich noch zeigen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!