Was wissen wir über das nächste iPad Mini?

Apple dürfte in Bälde das neue iPad Pro vorstellen, auch ein neues iPad Air liegt buchstäblich in der Luft. Viele Leser zeigten zuletzt aber weniger Interesse an diesen großen Premium-Modellen, sondern mehr am kompakten iPad mini. Was also ist bekannt über eine aktualisierte Auflage des handlicheren Tablets von Apple? – ein Überblick.

Das iPad mini wurde zuletzt 2021 aktualisiert, ein Update ist also fällig. Gerüchten nach soll das nächste iPad mini mit Verbesserungen am Display kommen.

Diese werden den Effekt des sogenannten Jelly-Scrollings minimieren, heißt es. Davon spricht man, wenn sich das Bild in einer Hälfte des Displays weniger schnell aktualisiert als in der anderen, es tritt bei LCD-Displays tipbedingt auf, kann aber durch geschickte Unterbringung des Displaycontrollers minimiert werden. Dies soll Apple für das iPad mini beabsichtigen. Derzeit läuft eine Sammelklage, die Apple vorwirft, das aktuelle iPad Mini trotz Kenntnis dieses erheblichen Mangels in Verkehr gebracht zu haben.

Mehr Performance

Das iPad mini der nächsten Generation soll über einen aktualisierten Prozessor verfügen, der Sprung wird aber eher klein ausfallen. Vom aktuell genutzten A15 soll auf den A26 aktualisiert werden, immer noch deutlich hinter den aktuellen Chips zurück.

Neue Farben sollen ebenfalls erhältlich sein und Apple plant angeblich Verbesserungen bei der Kamera, wobei hier noch nichts konkretes bekannt ist.

Wann kommt das iPad mini-Update?

Hier ist noch Geduld gefragt: Apple wird das iPad mini erst später im Jahr aktualisieren, laut übereinstimmenden Prognosen mehrerer Quellen, unter anderem von Mark Gurman bei Bloomberg, sind zunächst das iPad Pro und das iPad Air dran.

