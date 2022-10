Home Betriebssystem Wann erscheinen iOS 16.2 und die übrigen kommenden Updates?

Wann erscheinen iOS 16.2 und die übrigen kommenden Updates?

iOS 16.2 ist vor wenigen Tagen in die Beta-Phase eingetreten. Die Aktualisierung bringt einige Features, die Apple bereits auf der WWDC 2022 im Sommer angekündigt hatte. Aber wann wird das Update für alle Nutzer veröffentlicht?

Apple hat vor kurzem den Startschuss zum Beta-Test von iOS 16.2 gegeben. Zeitgleich wurde auch iPadOS 16.2, macOS Ventura 13.1 und watchOS 9.1 an die Entwickler gegeben und zwar in der ersten Testversion. Apple werde die neuen Updates noch vor Weihnachten für alle Nutzer veröffentlichen, erklärte nun Mark Gurman.

iOS 16.2 kommt angeblich Mitte Dezember

In der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters schreibt der zumeist gut informierte Redakteur von Bloomberg, Apple werde iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS Ventura 13.1 und watchOS 9.2 wohl etwa Mitte Dezember für alle Nutzer veröffentlichen.

Das Update auf macOS Ventura 13.1, iPadOS 16.2 und iOS 16.2 bringt unter anderem die neue App Freeform, die Apple bereits im Sommer angekündigt hatte. Sie ermöglicht das gemeinsame Arbeiten an einem virtuellen Whiteboard auch an verschiedenen Geräten und innerhalb von Unternehmen. Darüber hinaus werden weitere Features ergänzt und Fehler behoben.

Die Veröffentlichung der Aktualisierung auf iOS 16.3 und macOS 13.3 werde Anfang Februar bis März 2023 erwartet, so Gurman weiter. In diesem Zeitraum sieht er auch die Vorstellung eines oder mehrerer neuer Mac-Modelle, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Erwartet worden war unter anderem ein neues MacBook Pro noch in diesem Herbst, das wir wohl nicht sehen werden.

