Wachstum um jeden Preis: Apple will Apple TV+ nach China bringen

Apple möchte offenbar Apple TV+ gern auch in China anbieten, entsprechende Verhandlungen laufen wohl bereits mit einem großen chinesischen Provider. Damit wäre Apple TV+ der einzige US-Streamingdienst, der in dem Land verfügbar ist – das hätte aber definitiv seinen Preis, abseits vom finanziellen Preis.

Apple möchte seinen TV-Streamingdienst offenbar auch in China anbieten. Das Unternehmen befindet sich bereits in Gesprächen mit dem chinesischen Kommunikationsriesen China Mobile, das schreibt der in der Regel gut unterrichtete Fachdienst The Information. Die Gespräche sollen bereits länger im Gange sein: Schon letztes Jahr wollte Apple offenbar ursprünglich einen Launch verkünden, doch dann ging irgend etwas schief.

Wachstum um jeden Preis?

Apple würde wohl so oder so nicht gestattet, seine Apple TV-app zur Verbreitung des Dienstes zu nutzen, das Apple TV+-Angebot sollte stattdessen prominent auf den TV-Boxen von China Mobile platziert werden. Dass der Deal ein kompliziertes Stück Verhandlung wäre, liegt auf der Hand. Derzeit ist kein US-Streamingdienst in China verfügbar.

Ob es eine Auszeichnung für Apple TV+ wäre, hier den Vorreiter zu spielen, darf getrost bezweifelt werden. Schon lange wird Apple dafür kritisiert, ein zu weichgespültes Sortiment aufzubauen, in dem chinakritische Töne unterdrückt werden. So hatte etwa Jon Stewart Apple TV+ den Rücken gekehrt, nicht zuletzt meinte er, Apple habe versucht, ihm in Sachen China einen Maulkorb anzulegen. Sollte Apple TV+ tatsächlich in China starten, zu deutlich niedrigeren Priesen natürlich, könnte der Katalog noch einmal einer gründlichen Überarbeitung unterzogen werden.

Apple ist allerdings sehr daran interessiert, die Nutzerbasis von Apple TV+ zu verbreitern. So sucht man derzeit einen Entwickler, der eine Android-Version der Apple TV-App baut und betreut.

