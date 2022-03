Home Featured Vor Event: Macs mit M2-Chip werden schon getestet

Apple dürfte morgen ein- oder mehrere Mac-Modelle mit M2-Chip vorstellen, das gilt als relativ sicher. Zusätzlich erhärtet wird diese Annahme durch die Entdeckung, dass bereits Rechner mit M2-Chip von Entwicklern getestet werden, was nicht weiter überraschend kommt. Sie entsprechen den zuletzt genannten Spezifikationen für den M2.

Apple wird wohl auf der „Peek Performance“-Keynote am morgigen Dienstag einen oder auch mehrere neue Macs vorstellen. Angetrieben werden diese Maschinen dem Vernehmen nach durch den sogenannten M2-Chip. Dabei soll es sich um einen Nachfolger des M1 handeln, der im aktuelle noch verkauften MacBook Air und MacBook Pro 2020 steckt.

Getestet wird dieser Chip schon und zwar von verschiedenen Entwicklern, darauf wies Mark Gurman hin. In der neuesten Fassung seines wöchentlich erscheinenden Newsletters schreibt der Redakteur von Bloomberg, einige Entwickler testeten Maschinen unter der aktuellen Beta von macOS Monterey 12.3, die mit dem M2-Chip laufen.

Spezifikationen wie erwartet

Dieser Chip soll mit acht CPU-Kernen kommen, vier auf Effizienz und vier auf Performance getrimmte Kerne, sowie zehn GPU-Kernen. Diese Konfiguration des Chips war sowohl von Mark Gurman bereits letztes Jahr genannt, als auch vor kurzem in einem umfangreichen Leak noch einmal aufgegriffen worden, über den wir in dieser Meldung berichtet hatten. Daraus kann man schließen, dass der M2-Chip in einem neuen MacBook Pro 13 Zoll zum Einsatz kommen soll.

Er ist aber auch ein heißer Kandidat für ein neues MacBook Air, das zwar für irgendwann dieses Jahr erwartet wird, von dem aber völlig unklar ist, in welche Zeit des Jahres die mögliche Veröffentlichung fällt.

