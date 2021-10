Home Apple Vor Apple-Quartalszahlen: Analysten rechnen mit großem Umsatzsprung

Apple legt heute Abend seine Quartalszahlen für das vierte Fiskalquartal vor, das dem dritten Kalenderquartal entspricht. Analysten erwarten einen gewaltigen Umsatzanstieg, dieser geht jedoch zum Teil auf ein für Apple günstiges Timing zurück.

Die Berichtssaison ist in vollem Gange und heute Abend legt auch Apple wieder frische Zahlen vor. Sie beschreiben die Entwicklung von Umsatz und Gewinn im vierten Fiskalquartal 2021, das entspricht dem dritten Kalenderquartal. Analysten erwarten im Vorfeld der Zahlen einen gewaltigen Sprung bei Umsatz und Gewinn. So geht eine Gruppe befragter Analysten von einem Umsatz von rund 84,85 Milliarden Dollar aus, ein großer Sprung von 64,7 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Schätzungen bewegen sich in einem Korridor von 77,65 Milliarden Dollar und 89,28 Milliarden Dollar Erlös für das abgelaufene Quartal, es ist also viel Unsicherheit im Spiel.

Gutes Timing für die Zahlen

Nicht das gesamte zu erwartende große Umsatzplus muss auf organisches Wachstum zurückzuführen sein. So ist schlicht das Timing günstig für Apple. Nach wie vor ist das iPhone der Umsatzbringer für die Konzernbilanz und im vergangenen Jahr startete das iPhone 12 zu spät, um noch in der Bilanz für das vierte Fiskalquartal berücksichtigt zu werden, das war dieses Jahr anders: Das iPhone 13 erschien wieder pünktlich im September, das bedeutet zwar nur eine Woche Verkauf, die in die heute vorgestellte Bilanz einfließen wird, das aber macht schon eine Menge aus.

Grundsätzlich gehen Analysten von einer robusten Nachfrage aus, sorgen sich aber um den Chipmangel, so wie Daniel Ives. Entscheidend wird sein, wie gut Apples Lieferkette die steigende Nachfrage im wichtigen Weihnachtsgeschäft bewältigen kann und hier zeigten sich zuletzt bereits deutliche Stresspunkte. Das iPhone 13 Pro ist nach wie vor nur mit langen Lieferzeiten zu haben und wer jetzt das neue MacBook Pro bestellt, kann mit Pech bis Weihnachten oder noch länger warten.

Apple warnte seit mehreren Quartalsbilanzen vor einem Durchschlagen der Chipknappheit auf das eigene Geschäft, ohne dass sich zunächst etwas davon bemerken ließ, nun aber ist die Halbleiterkrise unübersehbar auch bei Apple angekommen.

