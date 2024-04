Home Daybreak Apple Vieles neu macht der Mai | EU-Datenschutz für die USA | Apple TV mit Kamera? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Die neuen iPads lassen sich Zeit. Im März wurde es nichts, im April wird es wohl auch nichts, aber im Mai, dann sollen die neuen Tablets an den Start gehen. Probleme hatte es angeblich mit der Fertigstellung der Software gegeben.

Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple hat sich Zeit gelassen, neue iPads vorzustellen. Sie waren schon länger erwartet worden, doch die neuen Modelle werden wohl auch in diesem Monat noch nicht auf den Markt kommen. Dafür gibt es nun einen Zeitplan, bis wann Apple die neuen Modelle etwa ankündigen dürfte, danach ist es Anfang Mai soweit. Auf ein neues iPad mini werden Kunden allerdings wohl noch ein wenig länger warten müssen.

Neuer US-Datenschutz orientiert sich an Europa

Die Europäische Union ist in einer Sache weltweite Spitze: Beim Datenschutz. Hier legt die europäische Datenschutzgrundverordnung die Latte hoch, Unternehmen müssen Farbe bekennen, wozu sie all die Nutzerdaten brauchen und die Kunden erhalten die weitgehende Kontrolle darüber, was mit ihren Daten angestellt wird. Nicht ganz so weit, aber in eine sehr ähnliche Richtung wird wohl ein neues US-Gesetz gehen, es wird derzeit von der Politik in Washington diskutiert und könnte noch in diesem Jahr verabschiedet werden.

Bekommt das Apple TV eine Kamera?

Das zumindest könnte man aus Aussagen herauslesen, die einer gemacht hat, der mehr als viele andere darüber weiß, was bei Apple vorgeht. Danach könnte Apple eine Version der TV-Box mit einer Kamera ausstatten, wird diese dann wohl auch in nächster Zeit vorgestellt? Immer wieder wird von Apple TV-Besitzern nach einer neuen, mit weiteren Funktionen ausgestatteten Version der Box gefragt.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Computer oder Tablet bedienen, indem man nichts als die eigenen Gedanken benutzt? Klingt verlockend und herrlich bequem, für Menschen, die etwa in Folge eines Unfalls nicht mehr zu körperlichen Aktionen fähig sind, wäre eine solche Technik aber potenziell lebensverändert. Schon einige Zeit wird daran geforscht, nun hat es einen interessanten Durchbruch gegeben.

Apple bewirbt seinen neuen YouTube-Kanal.

Der richtet sich an Entwickler und Apple öffnet ihn nur wenige Monate vor der WWDC 2024, die vor kurzem angekündigt worden war, hier die Infos.

AirPower kann die Apple Watch laden.

Das war immer das Ziel, doch bekanntlich kam die Ladelösung nie auf den Markt – was wohl auch gut so war, denn sie neigte dazu, Geräte auf der Aufladefläche zu zerschmelzen. Sowas ist natürlich ärgerlich und deshalb sagte man AirPower lieber wieder ab, doch ein Leak zeigt nun, wie der Charger die Apple Watch aufgeladen hat – im Labor.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen!

