Deal mit Shutterstock: Apple lizenziert Bilder für KI-Training

Besser spät als nie: Apple macht Ernst mit seinen KI-Bemühungen. Während OpenAI Ende 2022 den Stein mit ChatGPT ins Rollen brachte, zogen Google und Microsoft kurz darauf nach. Seitdem gibt es zahlreiche Nachahmer, die mal mehr und mal weniger gelungen auf den KI-Zug aufspringen. Dieses Jahr widmet sich auch Apple intensiv dem Thema.

Das hat das Unternehmen in seiner Einladung zur WWDC24 relativ direkt angepriesen. Dazu passt eine Meldung von Reuters, wonach Apple einen Deal mit Shutterstock abgeschlossen hat. Eine Summe zwischen 25 und 50 Millionen US-Dollar soll der iPhone-Konzern an Shutterstock bezahlt haben, um deren Bilder zum Training von KI nutzen zu dürfen. Allerdings: Der Deal kam wohl schon Ende 2022, kurz nach dem bahnbrechenden Erfolg von ChatGPT zustande.

Spät, dafür richtig: KI auf die Apple-Art

Shutterstock ist eine Plattform für lizenzfreie Bilder. Neben Apple waren an dem Deal noch weitere Tech-Konzerne beteiligt. Die prominentesten sind Meta, Google und Amazon. Das ein Großteil der anderen Firmen bereits entsprechende Modelle veröffentlicht hat, lässt zwei mögliche Schlüsse zu. Entweder ist Apple nicht in der Lage, ein vernünftiges KI-Erlebnis zu bieten oder Apple mach tmal wieder Apple-Dinge und feilt so lange, bis alles perfektioniert ist.

Die Gerüchte, wonach Apple ein Model vorbereitet, dass deutlich besser als GPT-4 werden soll sowie die Ankündigung, KI zum Hauptthema der WWDC machen zu wollen, lassen eher auf die zweite Möglichkeit schließen.

