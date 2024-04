Home Apple Apple wieder Zweiter: Samsung holt sich Spitzenplatz bei Smartphoneverkäufen wieder

Apple hat seinen Spitzenplatz bei den weltweiten Smartphoneverkäufen wieder verloren. Erneut steht nun Samsung auf dem ersten Platz bei den Auslieferungen. Im ersten Quartal haben die Südkoreaner mehr Geräte als der iPhone-Konzern verkauft.

Apple schaffte letztes Jahr etwas, das lange unmöglich schien: Erstmals lieferte der iPhone-Riese mehr Smartphones als die ewige Nummer eins Samsung aus. Der Vorsprung war nicht gerade gigantisch, die Tatsache an sich aber bemerkenswert. Nun hat sich der langjährige Spitzenreiter die Spitzenposition aber zurückgeholt.

Samsung steht wieder auf Platz eins der weltweiten Smartphoneverkäufe

Nach Daten der Marktforscher von Counterpoint Research, die von südkoreanischen Zeitungsberichten zitiert werden, kam Samsung im ersten Quartal 2024 wieder auf die meisten weltweiten Auslieferungen. Der Konzern habe 19,69 Millionen Einheiten weltweit abgesetzt, zeigen die Daten.

Apple konnte im selben Zeitraum 17,41 Millionen Einheiten an die Verbraucher rund um den Globus ausliefern, die beiden Tech-Riesen bleiben also in einer scharfen Konkurrenz bei den Auslieferungszahlen.

Samsung kommt den Zahlen von Counterpoint Research nach zuletzt auf einen weltweiten Marktanteil bei Smartphones von rund 20%, Apple indes wird bei einem globalen Marktanteil bei rund 18% gesehen.

In Europa kam Samsung auf 34%, in den USA waren es zwei Prozentpunkte mehr. Apple lag in den USA bei den Verkäufen zuletzt bei 48%.

Diese Zahlen sind natürich wieder nur eine Momentaufnahme, die kommenden Monate müssen zeigen, wie die neuen Top-Modelle von Samsung bei den Verbrauchern angenommen werden und ob das kommende iPhone 16 das Potenzial hat, Apple wieder an die Spitze zu bringen.

