Home Sonstiges Erstmals gelungen: Computerspiele mit Kraft der Gedanken steuern

Erstmals gelungen: Computerspiele mit Kraft der Gedanken steuern

Menschen steuern einen Computer per Gedanken – und das ohne ein Gehirnimplantat in irgendeiner Form. Was wie aus einem Science-Fiction-Film klingt, ist nun Realität. Forschende von der University of Texas in Austin haben eine entsprechende Schnittstelle entwickelt.

Das Besondere dabei und der große Unterschied zu Unternehmen wie Neurolink von Elon Musk ist, dass es keinen Eingriff am Kopf der Testpersonen benötigt. Die Forschenden haben es mithilfe einer EEG-Kappe geschafft, eine non-invasive Schnittstelle herzustellen, über die Menschen mit Computern interagieren können.

Balance-Spiele per Hirnkraft steuern

Die Kappe nutzt dabei Elektroden, die das elektrische Potenzial des Gehirns messen können. Damit müssen sich Nutzende lediglich eine Körperbewegung vorstellen, ein Decoder ist in der Lage, diese zu lesen und umzusetzen. Normalerweise benötigt ein solcher Vorgang langes Training, im Falle der University of Texas gelingt die Umsetzung aber recht schnell.

Bei dem Spiel handelt es sich um ein einfaches Rennspiel, bei dem ein Auto über Neigungen nach links und rechts gesteuert wird. Eine eingeweihte Person übt das Spiel an einem Decoder, dieser merkt sich die grundliegenden Vorgänge. Im Anschluss können auch ungeübte Menschen mit einem bereits trainierten Gerät das Spiel über die Kappe steuern.

Das Experiment wurde mit 18 Testpersonen durchgeführt, die sich begeistert zeigten und schnell lernten. Der Ausgang wird als ungewöhnlich schnell und erfolgreich beschrieben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!