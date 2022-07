Home Apple Viele Probleme mit Tech-Konzernen: Apple Pay Later macht Wettbewerbsbehörden unruhig

Apples Ratenkaufoption für Apple Pay mag den US-Verbraucherschutzbehörden gar nicht gefallen. Die Wettbewerbshüter sehen grundsätzlich viele Probleme, wenn Tech-Giganten in dieses Geschäft einsteigen. Es sei nun sehr sorgfältig zu prüfen, wie Apple und Co. ihre Kreditvergabeentscheidungen treffen, insbesondere mit Blick auf die Nutzung persönlicher Daten.

US-Nutzer von Apple Pay haben bald noch eine weitere Möglichkeit, sich zu verschulden: Mit Apple Pay Later kann jeder größere Einkauf in eine Ratenzahlung umgewandelt werden. Gezahlt wird über einen Zeitraum von sechs Wochen und in vier bleichgroßen Raten. Einrichten lässt sich das direkt in der Wallet-App.

Neu ist das Geschäftsmodell nicht: Paypal, Amazon und weitere Unternehmen bieten vergleichbare Ratenkäufe schon lange, teils ebenfalls ohne Zinsen und weitere Kosten, wie Apple Pay Later. Anders als die meisten Pay Later-Dienste setzt Apple bei der Abwicklung aber auf In-House-Kapazitäten, Apfelpage.de berichtete.

Persönliche Daten könnten missbraucht werden

Apple Pay Later und vergleichbare Dienste bieten nicht weniger als einen Kurzzeitkredit – und Kredite, wie lange auch immer sie laufen, werden nicht ohne eine Kreditprüfung vergeben. Bonität, Zahlungshistorie und weitere Faktoren, die nicht immer transparent sind, spielen hierbei eine Rolle. Apple erklärt zwar, keine Zinsen zu nehmen, doch die Tatsache, dass das Unternehmen hier auf eine Finanzdienstleistung im eigenen Haus setzt, macht die amerikanische Verbraucherschutzbehörde Consumer Financial Protection Bureau misstrauisch. Deren Direktor Rohit Chopra sprach in einem Interview mit der Financial Times über die Missbrauchsrisiken persönlicher Daten im Kreditgeschäft.

Von irgendwo müssen die Basisinformationen für die Kreditentscheidung schließlich kommen und Apple erklärte hierzu bis jetzt nur vage, hier unter anderem auf den Verlauf der Apple-ID zurückzugreifen. Werden darüber hinaus aber möglicherweise auch Gesundheitsdaten, der Browserverlauf oder die Standorthistorie von Nutzern herangezogen, um Entscheidungen über die Kreditwürdigkeit von Kunden zu treffen?

Seine Behörde müsse den Eintritt von Big Tech-Konzernen in das Geschäft der kurzfristigen Kredite sehr genau beobachten, da es eine Vielzahl an Problemen aufwirft, so Chopra. Apple Pay <later wird bis auf weiteres nicht in Deutschland verfügbar sein.

