Apple Pay Later: Kreditentscheidungen fallen bei Apple, Bankpartner wird abgedrängt

Apple Pay Later markiert einen einschneidenden Wendepunkt in Apples Zahlungsdienstleistungsaktivitäten. Erstmals werden Entscheidungen über eine Kreditvergabe direkt bei Apple getroffen. Das Unternehmen hat hierzu eine eigene Tochtergesellschaft gegründet. Der bisherige Hauptpartner für Finanzaktivitäten Goldman Sachs ist bei Apple Pay Later weiterhin am Rande mit im Spiel – noch.

Apple hat auf der WWDC seine Finanzierung Apple Pay Later angekündigt: Sie ermöglicht es, Käufe über einen Zeitraum von sechs Wochen in vier Raten zu bezahlen und ähnelt sehr vergleichbaren Funktionen für Ratenzahlungen von Paypal und Amazon, die es schon länger gibt. Während diese auch in Deutschland verfügbar sind, wird Apple Pay Later zunächst nur in den USA nutzbar sein.

Der Dienst kommt ohne Zinsen. Das Angebot wirkt zunächst unauffällig und branchenüblich, im Hintergrund ist es aber hoch interessant: Denn Apple Pay Later ist nicht, wie vergleichbare Angebote oft, auf die Abwicklung durch eine Bank gestützt. Viel mehr wird die Abwicklung der Kredite – nichts anderes ist der Ratenkauf in sechs Wochen – direkt bei Apple erledigt.

Apple will alles selber machen

Hierzu hat Apple eine eigene Gesellschaft gegründet, die Apple Financing LLC, wie Bloomberg berichtet. Es ist möglich und sogar wahrscheinlich, dass dort dann später auch mögliche Angebote wie ein iPhone-Abo angesiedelt werden. Dennoch ist Goldman Sachs, Apples Partner bei der Apple Card, noch mit im Boot, die Bank muss die Zahlungsnachweise der Apple Card ausstellen, da die Apple-Tochter (noch) keine Banklizenz hat. Es ist allerdings anzunehmen, dass das nicht so bleiben muss.

Vor einiger Zeit wurde bekannt, dass Apple daran arbeitet, all seine Zahlungsaktivitäten In-House zu erledigen und auch an dieser Front von einem Partner unabhängig zu werden. Bonitätsanalysen, Risikoeinschätzungen, Kreditentscheidungen, Streitregulierung und ähnliche Vorgänge würden dann sämtlich bei Apple abgewickelt. Ob das für den Kunden am Ende ein Vorteil oder ein Problem wird, lässt sich noch schwer absehen.

