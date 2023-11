Home Featured iPhone 15 Pro Max: Überlegenes Objektiv-Design inspiriert die Konkurrenz

Apple inspiriert mit seinem internen Kameradesign des iPhone 15 Pro Max offenbar einige weitere Hersteller von Smartphones. Exklusiv in diesem iPhone-Modell kommt erstmals ein hybrider Aufbau der Linsen zum Einsatz, der kombiniert einige Vorzüge von Glas und Plastik.

Apple sorgt mit einem Detail der Konstruktion seines neuesten Top-Modells offenbar für Inspiration bei der Konkurrenz. Die plant dem Anschein nach, den hybriden Aufbau der Kamera zu übernehmen, den Apple erstmals und bislang exklusiv im iPhone 15 Pro Max einsetzt.

Exkurs

Bislang kommt in der Regel und auch beim iPhone stets ein Kamera-Setup zum Einsatz, bei dem die Linsenelemente aus Kunststoff gefertigt sind. Diese sind besonders leicht und zerbrechen nicht. Zudem sind sie kleiner als Glaselemente. Das geringere Gewicht ist auch indirekt relevant, da die Motoren zur Bildstabilisierung weniger Kraft aufwenden müssen, was wiederum Strom spart.

Dennoch ist Glas als Werkstoff bei Kameralinsen aufgrund seiner Materialeigenschaften dem Kunststoff überlegen. Apple hat nun einen Weg eingeschlagen, die Vorzüge beider Stoffe zu kombinieren, ein Ansatz, den außer Apple bislang nur Huawei verfolgt.

Konkurrenz will Hybrid-Kamera übernehmen

Apple setzt im iPhone 15 Pro Max auf etwas, das 1G3P genannt wird, hierbei ist ein Element aus Glas und drei aus Kunststoff gefertigt. Dieses derzeit im Tetraprism-Objektiv mit seinem Fünffach-Zoom des iPhone 15 Pro Max und Huawei P70 Art genutzte Konzept könnte in Zukunft nicht nur in andere iPhones, sondern auch Smartphones anderer Hersteller gelangen, prognostiziert Ming Chi Kuo in einer aktuellen Einschätzung.

Das Objektiv für Apples iPhone 15 Pro Max wird von Largan gefertigt, das Glas bezieht Apple jedoch von anderen Zulieferern. Das soll sich ändern: Bis 2025 oder 2026 möchte das Unternehmen eine Komplettlösung für einen seiner wichtigsten Kunden anbieten können. Der plant dem Vernehmen nach, kommendes Jahr das neue Objektivdesign auch in das kleinere Pro-Modell des iPhones zu bringen.

