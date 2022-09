Home Apple Watch Unter dem Hammer: Vor der Apple Watch Ultra bricht der Tisch

Unter dem Hammer: Vor der Apple Watch Ultra bricht der Tisch

Die neue Apple Watch Ultra ist unglaublich robust: Selbst unter dem Hammer gibt sie nicht nach, davon konnten sich nun einige Extrem-Tester überzeugen. Wie bei solchen Tests üblich gilt: Die gezeigten Demonstrationen entspringen der reinen Lust an der Zerstörung, sind nur zur Unterhaltung des Publikums gedacht und finden keine Entsprechungen im Alltag.

Apple hat die neue Apple Watch Ultra als Uhr für Extreme und Grenzgänger positioniert. Der YouTube-Kanal TechRax wollte nun herausfinden, wie wörtlich das Versprechen zu nehmen ist. Das Ergebnis: Ziemlich wörtlich.

Die YouTuber unterzogen die Uhr zunächst den üblichen Strapazen. Ein Falltest macht der Apple Watch Ultra erwartungsgemäß nichts aus, auch ein Bad in Nägeln übersteht die Uhr weitgehend klaglos.

Dann kommt der Hammer

Schließlich dreschen die Brutalos mit einem Hammer auf das Displayglas der Uhr ein. Hiermit gelingt es dann erstmals, merkbare Spuren zu hinterlassen. Das Einschalten gestaltet sich schwerer, vermutlich gehen bei den ersten Schlägen bereits Komponenten im Innenleben der Uhr kaputt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Vor der Apple Watch gibt allerdings der Tisch auf. Dennoch, einem Hammer dürfte die Uhr in freier Wildbahn nur in den seltensten Momenten begegnen. In diesem Ersteindruck lest ihr mehr über unsere Erfahrungen mit der neuen Extrem-Uhr.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!