Umfrage: Was sagt ihr zu den AirPods Max?

Vor gut 24 Stunden kam Apple per Pressemitteilung mit neuen Over-Ear-Kopfhörern um die Ecke. Die sogenannten AirPods Max sorgten gefühlt auch gleich für zwei Lager, man mag oder belächelt sie. Letzteres Lager scheint größer zu sein, aber stimmt das? Was sagt ihr zum Design, Preis und deren Nutzen? Nehmt gerne an der Umfrage unten teil und diskutiert mit anderen Lesern!

Mit dem H1-Chip, etlichen Mikrofonen und Apples Software sollen die AirPods Max (Affiliate-Link) neue Standards in Sachen Sound, ANC, Transparenzmodus und 3D-Audio setzen. 20 Stunden Akkulaufzeit werden ausgeschrieben und ein Schutzcase liegt auch noch dabei. Die neuen Apple Kopfhörer kommen am 15. Dezember in fünf Farben für knapp 600 Euro in Deutschland, 629 Euro in Österreich und 600 Schweizer Franken in der Schweiz auf den Markt. Ist das viel zu viel? Und was meint ihr zu den Funktionen?

Umfrage 1: Eure Meinung zu den AirPods Max?

Umfrage 1: Was wäre ein angemessener Preis?

Hat jemand von euch bereits zugeschlagen? Lasst uns gerne (nett) in den Kommentaren miteinander diskutieren!

