Home Apple Treffen mit Tim Cook: Vestager spricht mit Tech-CEOs über Wettbewerbsfragen

Treffen mit Tim Cook: Vestager spricht mit Tech-CEOs über Wettbewerbsfragen

Applechef Tim Cook wird sich nächste Woche mit Margrethe Vestager treffen, in der EU-Kommission zuständig für Wettbewerbsfragen. Cook wird nicht der einzige CEO sein, den die Politikerin treffen wird. Auf der Tagesordnung werden fraglos die Implikationen des neuen Digital Markets Act der EU stehen.

Applechef Tim Cook wird in wenigen Tagen mit Margrethe Vestager zusammentreffen, langjährige EU-Wettbewerbskommissarin und in der amtierenden Kommission ebenfalls weiterhin mit dieser Thematik befasst. Wie aus Agenturmeldungen hervorgeht, ist Cook nicht der einzige CEO, den Vestager treffen wird.

Auf einer Tour wird sie auch mit den Chefs von Alphabet, Broadcom und Nvidia sehen, sowie ebenfalls die Führung von OpenAI. All diese Unternehmen haben mittelbar oder direkt mit der rapiden Entwicklung von KI-Tools und großen Sprachmodellen zu tun beziehungsweise verfügen über erhebliche Marktmacht.

Fragen des DMA auf der Agenda

Zweifellos wird es bei den Gesprächen um die neuen Auflagen gehen, die der Digital Markets Act und der AI Act der EU den Unternehmen auferlegen werden. Apple hatte zuletzt subtil angedeutet, hier vom bislang verfolgten Kurs der Frontalkonfrontation abzurücken und erste konkrete Hinweise auf eine Umsetzung der neuen Vorgaben gegeben.

Neben den wohl bevorstehenden Öffnungen von App Store und Safari, könnte auch der NFC-Chip in Apples Produkten für Dritte geöffnet werden, etwa um Finanzdienstleistungen anzubieten. Auch hier hat Apple nach Jahren störrischem Widerstands zuletzt eine gewisse Bereitschaft zu Änderungen signalisiert, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Wann erste merkbare Änderungen in den Produkten von Apple für Endkunden erfolgen, die sich auf die neuen EU-Vorgaben beziehen, ist noch offen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!