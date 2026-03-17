Apple könnte noch in diesem Jahr erstmals ein MacBook mit Touchscreen auf den Markt bringen.

Branchenbeobachter gehen davon aus, dass das kommende MacBook Pro mit dem neuen M6 Chip die erste Mac Generation mit Touch Unterstützung wird.

Unklar bleibt jedoch, ob Apple die Technologie auch auf andere Modelle ausweiten will.

Was lange als Ding der Unmöglichkeit galt, rückt jetzt in die Nähe einer durchaus wahrscheinlichen Möglichkeit: Ein MacBook mit Touchscreen. Doch werden wohl zunächst nur wenige Modelle dieses Feature erhalten.

Nach einem Bericht von Bloomberg hat Apple sich bislang nicht entschieden, Touchscreens über das MacBook Pro hinaus in weiteren Mac Geräten einzusetzen. Demnach sei derzeit nur das Pro Modell ein konkreter Kandidat für diese Funktion.

Parallel dazu soll macOS 27 bereits Optimierungen für die Bedienung per Touchscreen enthalten. Die Softwareanpassungen könnten als Vorbereitung für das neue MacBook Pro dienen, das im Herbst erwartet wird.

MacBook Air bleibt wohl touchlos

Für das MacBook Air ist eine solche Funktion laut aktuellen Informationen zunächst nicht geplant. Analyst Mark Gurman berichtet, dass Apple für dieses Modell erst deutlich später größere Displayänderungen vorsieht. Ein OLED Display wird demnach frühestens im Jahr 2028 erwartet. Sollte das MacBook Air künftig Touch unterstützen, dürfte dies frühestens mit dieser Generation passieren.

Auch beim günstigeren MacBook Neo gilt ein Touchscreen derzeit als unwahrscheinlich. Der Analyst Ming Chi Kuo hatte zunächst prognostiziert, dass ein Nachfolgemodell mit Touch ausgestattet werden könnte. Diese Einschätzung hat er inzwischen jedoch revidiert. Gurman hält es ebenfalls für sehr unwahrscheinlich, dass Apple bei seinem günstigsten Mac künftig auf Touchbedienung setzt.