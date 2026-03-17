AirPods Max 1 oder 2: Alles beim Alten?

Mitte März hat Apple überraschenderweise die neuen AirPods Max 2 vorgestellt. Im Vergleich zu den Vorgängern aus dem Jahr 2020 wird klar: Viel verändert hat sich nicht.

Die große Neuerung bezieht sich auf den aktuellen H2-Chip, der im Vergleich zum H1 aus der ersten Generation ein paar Software-Features einführt. Diese sind allerdings bereits aus den AirPods Pro 3 bekannt. Im Vergleich zur ersten Generation zeigen wir, was sich nicht verändert hat.

AirPods Max-Update kaum der Rede wert?

Wer sich an die Form und das Gewicht der AirPods Max gewöhnt hat, wird auch mit dem Nachfolger zurechtkommen. Weder bei den Abmessungen noch dem Blick auf die Waage oder die Farbauswahl (im Vergleich zur USB-C-Version aus dem Jahr 2024) hat Apple Änderungen vorgenommen. Auf einen praktischen Faltmechanismus zum einfacheren Verstauen hat Apple ebenfalls verzichtet.

Apropos Verstauen: Auch das Smart Case der ersten Generation ist das gleiche geblieben. Die AirPods Max 2 verfallen – wie die erste Generation – in einen Offline-Modus, sobald sie darin platziert werden. Ausschalten lassen sich die AirPods nach wie vor nicht.

Bezüglich der Akkulaufzeit spricht Apple weiterhin von bis zu 20 Stunden mit aktiver Geräuschunterdrückung. In fünf Minuten können bis zu anderthalb Stunden Wiedergabezeit nachgeladen werden.

Neu sind dank H2-Chip erstmals Adaptives Audio, Konversationserkennung, Stimmisolation und Live Übersetzung. Kabelloses Lossless Audio gibt es aber nach wie vor nicht. Diese Änderung haben sich viele auch in den Kommentaren gewünscht, das verlustfreie Hören ist aber nach wie vor nur via USB-C-Kabel möglich.