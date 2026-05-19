Diesen Herbst wird wohl Apples erstes faltbares iPhone vorgestellt. Die Pläne für ein faltbares Tablet sind aber offenbar noch nicht gestorben. Darin wird wohl die selbe Scharniertechnik, wie im iPhone Ultra zum Einsatz kommen. Lange sah es so aus, als würde ein iPad Fold den Anfang machen, nun kommt es aber offenbar doch anders.



Apple arbeitet offenbar weiterhin an einem faltbaren iPad mit besonders großem Display. Das schreibt der bekannte Leaker Digital Chat Station auf der chinesischen Plattform Weibo. Demnach soll das Gerät dieselbe nahezu faltenfreie Scharnier-Technologie nutzen wie Apples erstes faltbares iPhone, das intern angeblich als „iPhone Ultra“ gehandelt wird.

Das Foldable-iPad-Projekt gilt seit Jahren als technisch ambitioniert. Bereits 2025 hatten Berichte nahegelegt, dass Apple die Entwicklung wegen Problemen bei Gewicht, Display-Technologie und Produktion zeitweise pausiert habe. Laut Mark Gurman von Bloomberg wird das Projekt inzwischen jedoch weitergeführt.

Aufgeklapptes iPad Fold wird richtig riesig

Geplant sei ein Gerät mit einem faltbaren 18-Zoll-OLED-Display von Samsung Electronics. Zusammengeklappt soll das Gerät äußerlich an ein MacBook erinnern, inklusive Aluminiumgehäuse, jedoch ohne äußeres Display. Aufgeklappt entspreche die Fläche ungefähr einem 13-Zoll-MacBook-Air, allerdings ohne physische Tastatur.

Gerade diese Konstruktion sorgt laut Berichten noch für Herausforderungen. Die aktuellen Prototypen sollen rund 1,6 Kilogramm wiegen und damit deutlich schwerer sein als heutige iPad-Pro-Modelle. Auch die Bedienbarkeit beim Schreiben gilt weiterhin als offene Baustelle.

Zusätzlich dürfte der Preis eine zentrale Rolle spielen. Branchenkreise rechnen bei einem 18-Zoll-OLED-Foldable mit einem möglichen Verkaufspreis von bis zu 3.900 US-Dollar, sofern die Komponentenpreise in den kommenden Jahren nicht deutlich sinken.

Bis zum Marktstart dauert es noch

Die Markteinführung verschiebt sich offenbar ebenfalls weiter nach hinten. Während Apple ursprünglich einen Start im Jahr 2028 angepeilt haben soll, gilt inzwischen eher 2029 als realistischer Termin.

Parallel dazu arbeitet Apple laut mehreren Quellen intensiv an seinem ersten faltbaren iPhone. Das Gerät könnte gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro und dem iPhone 18 Pro Max erscheinen. Erwartet werden ein 5,5-Zoll-Außendisplay, ein 7,8-Zoll-Innendisplay sowie ein besonders dünnes Gehäuse mit robustem Scharnier und minimal sichtbarer Displayfalte.