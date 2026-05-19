Apple TV und die Übertragungsrechte für die Formel 1: In Europa klappt es vorerst nicht

Auch Apple TV musste die schmerzvolle Erfahrung machen und anerkennen, dass ein Wachstum ohne Live-Sportrechte kaum machbar ist. Neben Baseball und der MLS sicherte sich der Streamingdienst für die US-Kunden für den heimischen Markt exklusive Übertragungsrechte an der Formel 1. Die Königsklasse des Motorsports konnte seit der Übernahme durch Liberty Media vor allem bei jüngeren Zuschauern wieder mehr Fans akquirieren. Ursprünglich wollte Apple TV auch für europäische Rechte an der Formel 1 mitbieten, doch Sky macht diese Pläne zunichte.

Sky sichert sich europäische Rechte an der Formel 1 bis 2034

Streamingdienste wie Prime Video oder Netflix bieten seit geraumer Zeit sehr aggressiv um die Rechte von Live-Sport mit, wovon Sky diverse Male übertöpelt wurde. Für Italien, Großbritannien und Irland, traditionelle Märkte der Formel 1, wurde Sky proaktiv und verlängerte die Rechte vorzeitig – und zwar bis 2034.

Übertragen werden auch künftig sämtliche Trainingssessions, Qualifyings, Sprint-Rennen und Grand Prix live. Ausgewählte Inhalte, darunter der Große Preis von Großbritannien sowie Highlight-Zusammenfassungen, sollen weiterhin frei empfangbar bleiben.

Apple TV zeigt sich umtriebig

Auch wenn Apple in diesem Fall leer ausgeht, zeigt sich eine klare Tendenz: Der Streamingdienst aus Cupertino möchte sich mit Live-Sportrrechten noch breiter aufstellen und sucht dabei eher nach exklusiveren Inhalten. Ob sich dies mit der Formel 1 in Europa mittelfristig realisieren lässt, bleibt abzuwarten. DIe Konstellation erinnert dabei ein wenig an die Verhandlungen rund um die NFL, welche von Apple TV irgendwann abgebrochen wurden.