AirPods Max 2 verrät mehr über den Launch von iOS 26.4 und Co.

Die überraschend angekündigten AirPods Max 2 lassen Schlüsse auf die Veröffentlichung der nächsten Aktualisierungen für iPhone und Mac zu. Diese befinden sich schon in fortgeschrittenem Beta-Test und dürften bald für alle Nutzer erscheinen – zumindest noch vor dem Start der neuen AirPods.

Apple hat heute vollkommen überraschend eine neue Generation seiner Over Ear Kopfhörer AirPods Max vorgestellt. Die technischen Voraussetzungen für einige Funktionen liefern zugleich Hinweise auf den möglichen Termin für die Veröffentlichung von iOS 26.4.

Mehrere neue Features der zweiten Generation der AirPods Max setzen ein iPhone mit iOS 26.4, ein iPad mit iPadOS 26.4 oder einen Mac mit macOS Tahoe 26.4 voraus. Dazu zählen unter anderem Live Translation, Adaptive Audio, Conversation Awareness, die Aktivierung von Siri über das Sprachkommando, Voice Isolation sowie neue Funktionen der Digital Crown, mit der sich die Kopfhörer auch als Kameraauslöser nutzen lassen.

iOS 26.4 steht kurz vorm Start

Da Apple die neuen AirPods Max Anfang April auf den Markt bringen will, dürfte auch das dazugehörige Softwareupdate im gleichen Zeitraum erscheinen. Beobachter gehen davon aus, dass iOS 26.4 spätestens in der ersten Aprilwoche veröffentlicht wird. Ein Start noch vor Ende März gilt ebenfalls als möglich.

Aktuell befindet sich das Update bereits in der vierten Beta Phase. Damit könnte die sogenannte Release Candidate Version jederzeit folgen. Diese finale Testversion dürfte dann auch Hinweise auf die neuen AirPods Max im Systemcode enthalten. Apple hatte sie offenbar bislang zurückgehalten, bis die neuen Kopfhörer offiziell vorgestellt wurden.

Vorbestellungen für die zweite Generation der AirPods Max sollen laut Apple am Mittwoch, dem 25. März, starten. Einen exakten Marktstart nennt der Konzern nicht, spricht jedoch von einer Einführung Anfang April.