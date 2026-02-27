MacBook mit Touch: Marktstart Ende 2026?

Seit Jahren gibt es Spekulationen um ein MacBook, das neben der Tastatur auch die Finger als Eingabeoption zulässt. Nun gibt es neue Hinweise auf einen Start im Herbst 2026 und darauf, wie Apple macOS anpassen will. Wartet ihr auf ein MacBook mit Touchscreen?

Aufgewärmt hat das Gerücht Mark Gurman von Bloomberg, der diese Woche entsprechende Informationen bezüglich eines M6-MacBook Pro mit Dynamic Island, OLED- und Touch-Display geteilt hat. Ende 2026 soll es seinen Informationen marktreif sein, dann mit neuer Benutzeroberfläche.

Touchsensitiv: Wie Apple macOS anpassen muss

macOS in seiner jetzigen Form ist das wohl beständigste Betriebssystem von Apple. Seit Jahren hat sich an den Grundlagen nichts verändert, für ein MacBook Pro mit Touchscreen müsste die Software aber angepasst werden. Für macOS 27 soll es dementsprechende Neuerungen geben.

Im gewohnten Modus ändert sich wohl nicht viel, werden jedoch die Finger zur Eingabe genutzt, erkennt das Gerät das automatisch und vergrößert bestimmte Menüs für eine einfachere Bedienung. Ähnlich funktioniert das jetzt schon unter iPadOS, wenn man einen Apple Pencil Pro nutzt. Schwebt der Eingabestift über gewissen Elementen, vergrößern sich diese. Wie Apple den gleichen Effekt mit dem Finger erzielen will, der im Vergleich zum Stift logischerweise keine ansteuerbare Technik integriert hat, wird sich zeigen.

Lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, wie ihr zu einem MacBook mit Touch steht. Was muss Apple beachten, damit die Fingersteuerung unter macOS 27 ein Erfolg wird?