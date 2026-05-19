MacTracker 8.2.2 ist erschienen: Datenbank-App wird 25

Spötter mögen sagen, dass Apples Produktportfolio ähnlich umfangreich wie Anfang der 1990er Jahre ist: Allein das iPad ist mit seinen verschiedenen Ausstattungslinien und Größen recht umfangreich, dazu noch die passende Peripherie. Damit man nicht den Überblick verliert, empfehlen wir regelmäßig die Applikation MacTracker. Die ist nicht nur in einer neuen Version erschienen, sie feiert auch ihr 25. Jubiläum.

MacTracker 8.2.2 ist erschienen

Mactracker hat sich zu der Datenbank schlechthin für alle Produkte entwickelt und ist eine klare Empfehlung. Für die Mac-Version hat der Entwickler einige kleinere Anpassungen vorgenommen, wie die Release-Notes verraten:

Fügt den iPhone Air MagSafe-Akku hinzu

Fügt eine Vergleichsfunktion hinzu, um Unterschiede zwischen den Modellen hervorzuheben

Fügt Details zu den neuesten Betriebssystemversionen hinzu

Weitere kleinere Änderungen und Ergänzungen

MacTracker 5 für iPhone und iPad

Die Applikation ist auch für das iPhone und iPad verfügbar, hier liegt mit Version 5 eine ganz neue Version vor. Dementsprechend umfangreich sind die Release-Notes und bringen eine Funktion mit, die sich lange abgezeichnet hatte – die Rede ist von der Synchronisation via iCloud. Anbei die Release-Notes:

Fügt den iPhone Air MagSafe-Akku hinzu

Fügt eine Vergleichsfunktion hinzu, um Unterschiede zwischen den Modellen hervorzuheben

Fügt die Funktion „Meine Modelle“ hinzu, um Details zu Ihrer Apple-Sammlung zu verfolgen

Fügt Unterstützung für iCloud Drive hinzu, um „Meine Modelle“ auf allen Ihren Geräten zu synchronisieren

Fügt eine Übersicht hinzu, um Einblicke in Ihre „Meine Modelle“-Sammlung zu erhalten

Fügt eine Option hinzu, um den physischen Zustand der Einträge in „Meine Modelle“ zu erfassen

Zahlreiche Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und der Leistung

Starttöne werden nun auch im Lautlos-Modus abgespielt

Fügt Details zu den neuesten Betriebssystemversionen hinzu

Weitere kleinere Änderungen und Ergänzungen

Hommage an Steve Jobs

In einem Beitrag auf X bedankt sich der Entwickler übrigens bei allen Nutzern, die 25 Jahre MacTracker „insanely great machten – womit er einen typischen Apple-Begriff verwendet, einst von Steve Jobs zur Vorstellung des ersten Macintosh geprägt. Für uns gehört die App zu den absoluten Pflichtdownloads und es ist schon zu sehen, dass die Applikation nach einer Durststrecke 2023 wieder so regelmäßig gepflegt wird.